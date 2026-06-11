‘61만 유튜버 비밀이야’ 운영 HNB다이닝, 수입 캐비아 부적합 판정

캐비아 0 /식약처



HNB다이닝이 수입한 프랑스산 캐비아 제품 일부가 식품의약품안전처(식약처) 수입검사에서 부적합 판정을 받은 것으로 확인됐다.



12일 식약처에 따르면 HNB다이닝이 수입한 프랑스산 '캐비아 다우리쿠스 50g' 제품은 지난 10일 붕사 기준 부적합 판정을 받았다.



검사 결과 해당 제품에서는 붕사가 1kg당 3034mg 검출됐다. 국내 식품 기준상 붕사는 불검출 대상이며 검출 시 부적합 처리된다.



이에 따라 해당 수입신고 물량은 국내 반입이 불허됐으며 수출국으로 반송되거나 폐기될 예정이다. 해당 제품은 식약처 수입검사 단계에서 부적합 판정을 받은 것으로, 현재까지 국내 시중 유통 여부는 확인되지 않았다.





부적합 판정을 받은 제품의 제조국은 프랑스이며 제조사는 카비아리(KAVIARI)다. 제조일자는 2026년 5월 13일, 소비기한은 2026년 8월 13일까지다.HNB다이닝은 네이버 스마트스토어에서 동일 제품명으로 해당 캐비아를 판매해 왔으나 현재 판매 페이지에서는 구매가 제한된 상태다.



한편 HNB다이닝은 유튜브 채널 '비밀이야'를 운영하는 배동렬 대표가 이끌고 있다. 회사는 이번 부적합 판정을 받은 '캐비아 다우리쿠스' 외에도 KAVIARI가 생산한 다양한 캐비아 제품을 국내에 수입하고 있다. 다만 이번 부적합 판정은 해당 수입신고 물량에 대한 것으로, 다른 제품의 적합 여부와는 별개다.