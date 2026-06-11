‘배민 먹을복 페스타’ 개최…“차별화된 혜택 제공”

[보도자료이미지] 배민, 올여름 최대 할인 축제 '배민 먹을복 페스타' 개최_26.06.11 0 '배민 먹을복 페스타' 포스터. /우아한형제들

배달의민족(배민)이 음식 배달 성수기인 여름을 맞아 풍성한 할인행사를 진행한다.11일 배민 운영사 우아한형제들에 따르면 올여름 최대 규모 할인행사인 '배민 먹을복 페스타'가 이달 11일부터 내달 19일까지 열린다.이번 행사에서는 BBQ, BHC, 맥도날드, 맘스터치, 버거킹, 처갓집양념치킨, 요아정, 배스킨라빈스, 푸라닭 치킨 등을 비롯한 총 100여개 인기 브랜드에서 사용할 수 있는 최대 1만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.이달 2주차에는 BHC 핫후라이드, 요아정 프리미엄 생망고빙수 등을 최대 5000원 할인된 가격에 선착순 받을 수 있다. 3주차에는 처갓집양념치킨 인기 메뉴인 슈프림양념치킨을 최대 5500원, 4주차에는 맘스터치 핫치즈밤 빅싸이순살을 최대 4000원 할인된 가격에 선착순으로 즐길 수 있다.여기에 카카오페이 결제 시 사용 가능한 '2000원 더하기 쿠폰'을 추가로 제공해 더 저렴한 가격으로 배달 음식을 즐길 수 있도록 했다. 해당 쿠폰은 기간 내 모든 고객이 받을 수 있으며 매주 1회 사용할 수 있다.이와 함께 '나의 먹을복' 알아보기 콘텐츠를 통한 고객 맞춤형 메뉴 큐레이션, '0원딜' 이벤트 등을 통한 다양한 혜택도 마련됐다.김지훈 우아한형제들 사업부문장은 "배달 수요가 집중되는 여름 시즌에 맞춰 보다 합리적인 가격으로 다양한 음식을 경험할 수 있도록 행사를 기획했다"며 "앞으로도 배민만의 차별화된 혜택을 고객에게 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.