종근당, 배곧에 3925억 투자…바이오복합연구단지 조성

자기자본 39% 규모 투자 결정

연구센터와 실증센터 동시 조성

2028년 8월 31일 준공 목표

2025102901010017364 0 종근당 충정로 본사./종근당

종근당이 약 3925억원을 투자해 경기 시흥 배곧에 대규모 바이오복합연구단지를 조성한다.종근당은 시흥 배곧 바이오복합연구단지 신규 시설 투자 계획을 결의했다고 11일 공시했다. 투자금액은 3925억원으로 자기자본(1조63억원)의 약 39%에 해당한다. 투자 기간은 이날부터 2028년 8월 31일 준공 시점까지다.회사는 연구센터와 실증센터를 함께 구축할 계획이다. 바이오의약품 연구개발(R&D) 효율을 높이는 연구센터와 개발 기술의 상업화 가능성을 검증하는 실증센터를 조성해 신약 개발의 전초기지로 활용한다는 구상이다.투자 대상 부지는 시흥시 배곧동 302번지 일원으로, 면적은 7만9790.8㎡(약 2만4179평)다. 종근당은 앞서 해당 용지 공모에서 우선협상대상자로 선정된 바 있다.이번 공시는 토지 매입에 이은 건물 투자 확정 내용이다. 종근당은 앞서 약 948억원 규모의 토지 매매계약을 체결했으며, 이번 공시를 통해 핵심 시설인 건물 구축 비용까지 확정했다. 이는 지난 10일 투자금액 미확정 상태로 공개됐던 공시의 후속 확정 공시다.