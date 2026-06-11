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일라이 재혼 발표 “남은 인생 함께할 사람 찾았다”

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 11. 16:22

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일라이
/일라이 인스타그램
그룹 유키스 출신 일라이가 재혼한다.

일라이는 11일 자신의 인스타그램을 통해 장문의 글을 올리고 새로운 인생의 출발을 알렸다.

그는 "지난 6년은 내 인생에서 가장 힘들면서도 많은 변화를 겪은 시간이었다"며 "수많은 기복과 어려운 교훈, 개인적인 성장의 순간들이 있었고 삶을 다른 시각으로 바라보게 됐다"고 언급했다.

이어 "그 과정에서행복과 평화를 가져다 준 멋진 여성을 만났다"며 "그녀의 인내와 지지는 가장 힘든 시기를 헤쳐 나갈 수 있도록 도왔고 좋은 순간들을 더욱 의미 있게 만들어줬다"고 전했다.

일라이는 "남은 인생을 함께할 사람을 찾았다는 사실을 기쁘게 전할 수 있어 감사하다"며 "새로운 챕터를 함께 시작하게 돼 매우 행운이라고 느끼며 앞으로 펼쳐질 미래가 기대된다"고 말했다.

또한 "하나님께서 가르쳐주신 모든 것과 인도해주신 길, 진심으로 사랑하고 존경하는 사람과 새로운 시작을 할 기회를 주신 것에 감사드린다"고 덧붙였다.

팬들을 향한 감사 인사도 전했다. 그는 "그동안 나를 응원해준 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 "유키스 활동을 통해서든, 우정을 통해서든, 기도와 응원의 말 한마디를 통해서든 여러분의 따뜻함이 나를 지탱해줬다"고 밝혔다.

이어 "힘든 시기 곁을 지켜준 사람들 덕분에 지금의 내가 있을 수 있었다"며 "새로운 인생의 장을 시작하는 지금도 변함없는 사랑과 응원에 깊이 감사드린다"고 전했다.

일라이는 지난 2020년 레이싱모델 출신 지연수와 이혼했다.

정아름 기자

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