경복대 간호학과, 지역 학교 응급대응 역량 높인다

경복대 간호학과 BLS/KALS TS, 갈매고 교직원 심폐소생술 교육 MOU

clip20260611164410 0 황인영 경복대 간호학부장(왼쪽)이 8일 경기 구리 갈매고에서 이홍근 갈매고 교장과 심폐소생술 교육 산학협력 협약(MOU)을 체결하고 기념촬영하고 있다. /경복대

예기치 못한 응급상황이 발생했을 때, 골든타임을 지킬 수 있느냐는 생명이 오가는 위급상황에서 매우 중요한 요인이다. 경복대학교 간호학과가 지역 고등학교 현장의 응급상황 대응 역량을 높이기 위해 나섰다. 대학의 전문 보건교육 역량을 지역 고등학교 교직원에게까지 확장한다.경복대 간호학부 간호학과는 지난 8일 경기 구리시 갈매동에 위치한 갈매고와 교직원 심폐소생술 교육 운영을 위한 산학협력 협약을 체결했다. 협약식에는 황인영 경복대 간호학부장, 이묘숙 경복대 BLS/KALS TS 책임교수, 이홍근 갈매고 교장, 김정하 갈매고 보건교사가 참석했다.협약은 학교 현장의 응급상황 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 경복대 간호학과가 보유한 심폐소생술 교육 역량을 지역 고등학교와 공유하고, 갈매고 교직원들이 실제 상황에서 활용할 수 있는 응급처치 교육 기반을 마련하는 것이 핵심이다.그동안 학교 안전교육은 학생 대상 예방교육에 무게가 실리는 경우가 많았다. 그러나 실제 응급상황이 발생하면 초기 대응의 상당 부분은 현장에 있는 교직원의 판단과 행동에 달려 있다. 이번 협약은 교직원을 단순한 교육 관리자가 아니라 학교 안전망의 주요 구성원으로 보고, 이들의 대응 역량을 체계적으로 높이려는 시도라는 점에서 의미가 있다.양 기관은 협약을 바탕으로 지식·정보 교류, 인적·물적 자원 연계, 지역사회 공헌 프로그램 기획·운영 등을 추진할 계획이다.경복대 간호학과 BLS/KALS TS는 갈매고 교직원을 대상으로 한 심폐소생술 교육 운영에 협력하고, 향후 지역사회 구성원의 응급처치 역량을 높이는 프로그램을 확대해 나갈 방침이다.