글로벌 불황에도 할인 행사 지속…“고객 잡기 경쟁 확산”

고물가·고환율에도 고객 유치 경쟁 지속

배민·청호나이스·스마트카라 등 할인 혜택 확대

[보도자료이미지] 배민, 올여름 최대 할인 축제 '배민 먹을복 페스타' 개최_26.06.11 1

사진 1) 청호나이스 6월 14일 네이버 브랜드데이 진행 1

[스마트카라 사진자료]스마트카라, 화강암에 다이아몬드 더했다…음식물처리기 건조통 소재 혁신 '첫공개' 1

중동발 지정학적 리스크로 고유가·고환율·고물가가 이어지며 글로벌 경제에 부담이 커지는 가운데, 소비심리 회복을 위한 할인 행사들이 잇따라 진행되면서 업계의 이목이 집중되고 있다.11일 업계에 따르면 배민 운영사 우아한형제들은 '배민 먹을복 페스타'를 이날부터 내달 19일까지 개최한다. BBQ, BHC, 맥도날드, 맘스터치, 버거킹, 처갓집양념치킨, 요아정, 배스킨라빈스, 푸라닭 치킨 등을 비롯한 총 100여개 인기 브랜드에서 사용할 수 있는 최대 1만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.여기에 카카오페이 결제 시 사용 가능한 '2000원 더하기 쿠폰'을 추가로 제공해 더 저렴한 가격으로 배달 음식을 즐길 수 있도록 했다. 해당 쿠폰은 기간 내 모든 고객이 받을 수 있으며 매주 1회 사용할 수 있다.청호나이스는 이달 14일 네이버 쇼핑에서 단 하루 동안 '브랜드데이' 프로모션을 진행한다. 지난 3월 출시한 신규 얼음정수기를 비롯해 공기청정기, 매트리스, 비데 등 전 제품군을 대상으로 하며 행사 당일 제품 구매 고객에게 제품별로 최대 50만 포인트의 감사포인트 혜택을 준다.또한 렌탈 고객에게는 최대 3개월 렌탈료 면제 또는 최대 15개월 렌탈료 반값 할인 혜택을 제공한다. 일시불 구매 고객에게는 최대 15% 할인쿠폰을 발급하는 특판 행사도 진행된다.스마트 라이프 솔루션 기업 스마트카라는 이달 11일 목요일 오후 8시 대표 음식물처리기 라인업 쇼핑라이브를 진행하는데 '스마트카라 스톤'을 정가 대비 40%, '블레이드X 그라나이트'를 45% 할인 혜택을 적용해 선보인다. '블레이드X 그라나이트' 단품과 스토리지 타워로 구성된 '블레이드X 그라나이트 패키지'도 정가 대비 43% 할인된 라이브 특가로 마련했다.구매 고객 전원에게는 필터 1세트를 증정하며 구매 선착순 100명에게는 조리도구 세트를 추가 제공한다. 라이브 방송 중 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 10명에게 스마트카라 에어프라이어를 증정하며 실시간 소통 이벤트 참여자 중 50명에게는 투썸플레이스 아메리카노 기프티콘을 제공한다.업계에서는 고물가·고환율 등 대내외 불확실성이 지속되고 있지만 소비 심리가 위축된 상황일수록 고객 접점을 확대하기 위한 마케팅 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보고 있다. 이에 따라 할인 행사와 프로모션 역시 형태와 규모를 달리하며 당분간 이어질 것이라는 전망이 나온다.업계 관계자는 "경기 침체가 장기화할수록 기업 입장에서는 신규 고객 확보와 기존 고객 유지가 더욱 중요해진다"며 "원가 부담으로 행사 규모는 다소 축소될 수 있지만 마케팅 자체를 중단하기는 쉽지 않다"고 말했다. 이어 "오히려 소비자들이 가격에 더욱 민감해진 만큼 할인 행사와 혜택 제공은 기업들의 핵심 경쟁 수단으로 자리 잡을 것"이라고 덧붙였다.