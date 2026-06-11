글로벌 불황에도 할인 행사 지속…“고객 잡기 경쟁 확산”

배민·청호나이스·스마트카라 등 할인 혜택 확대
11일 업계에 따르면 배민 운영사 우아한형제들은 '배민 먹을복 페스타'를 이날부터 내달 19일까지 개최한다. BBQ, BHC, 맥도날드, 맘스터치, 버거킹, 처갓집양념치킨, 요아정, 배스킨라빈스, 푸라닭 치킨 등을 비롯한 총 100여개 인기 브랜드에서 사용할 수 있는 최대 1만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
여기에 카카오페이 결제 시 사용 가능한 '2000원 더하기 쿠폰'을 추가로 제공해 더 저렴한 가격으로 배달 음식을 즐길 수 있도록 했다. 해당 쿠폰은 기간 내 모든 고객이 받을 수 있으며 매주 1회 사용할 수 있다.
또한 렌탈 고객에게는 최대 3개월 렌탈료 면제 또는 최대 15개월 렌탈료 반값 할인 혜택을 제공한다. 일시불 구매 고객에게는 최대 15% 할인쿠폰을 발급하는 특판 행사도 진행된다.
스마트 라이프 솔루션 기업 스마트카라는 이달 11일 목요일 오후 8시 대표 음식물처리기 라인업 쇼핑라이브를 진행하는데 '스마트카라 스톤'을 정가 대비 40%, '블레이드X 그라나이트'를 45% 할인 혜택을 적용해 선보인다. '블레이드X 그라나이트' 단품과 스토리지 타워로 구성된 '블레이드X 그라나이트 패키지'도 정가 대비 43% 할인된 라이브 특가로 마련했다.
구매 고객 전원에게는 필터 1세트를 증정하며 구매 선착순 100명에게는 조리도구 세트를 추가 제공한다. 라이브 방송 중 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 10명에게 스마트카라 에어프라이어를 증정하며 실시간 소통 이벤트 참여자 중 50명에게는 투썸플레이스 아메리카노 기프티콘을 제공한다.
업계 관계자는 "경기 침체가 장기화할수록 기업 입장에서는 신규 고객 확보와 기존 고객 유지가 더욱 중요해진다"며 "원가 부담으로 행사 규모는 다소 축소될 수 있지만 마케팅 자체를 중단하기는 쉽지 않다"고 말했다. 이어 "오히려 소비자들이 가격에 더욱 민감해진 만큼 할인 행사와 혜택 제공은 기업들의 핵심 경쟁 수단으로 자리 잡을 것"이라고 덧붙였다.