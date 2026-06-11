與野 ‘투표지 사태’ 국조 시동… 특위구성·조사범위 ‘기싸움’

11일 국회에서 여야 의원들이 참석한 가운데 본회의가 열리고 있다. 이날 국회 본회의에서는 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표지 부족 사태와 관련한 여야 국정조사 요구서가 보고됐다. /송의주 기자 songuijoo@