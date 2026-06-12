격화되는 與 당권경쟁…‘명청 갈등’ 또 수면 위로

황명선 "6·3지방선거 실패했다…지도부 모두가 부족"

문정복 "선거 후 평가 필요, 다만 분열 돼선 안 된다"

PYH2026061207740005400_P4 0 더불어민주당 정청래 대표가 12일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남·광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계 간의 신경전이 12일 전남·광주 현장 최고위원회의에서 또다시 수면 위로 올랐다. 8월 전당대회를 앞두고 당권을 차지하기 위한 계파 갈등이 본격화되는 모습이다. 여기에 6·3 지방선거 책임론까지 부상하면서 정청래 대표를 향한 압박은 더욱 거세지고 있다.대표적인 친명계로 분류되는 황명선 최고위원은 '지방선거 책임론'을 꺼내 들며 정 대표를 압박했다. 연임을 고려하고 있는 정 대표의 면전에서 다음 최고위원 선거 불출마를 선언하며 옥죄기에 나선 것이다. 그는 "이번 지방선거는 승리하지 못했다. 실패했다. 당 대표를 포함한 지도부 모두가 부족했다"며 "그래서 저는 짧은 임기에도 불구하고, 다음 지도부 선거에 출마하지 않을 것이다. 연임하지 않겠다"고 말했다.강득구 최고위원도 선거에 대한 책임을 강조하며, 정 대표를 향해 날을 세웠다. 그는 "국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다. 지방선거 결과는 국민이 민주당에 주는 엄중한 경고였다. 선거 이후 당을 걱정하고 염려하는 목소리가 곳곳에서 나오고 있다. 외면해서는 안 된다"고 했다.그러면서 "비판을 공격으로 받아들여서도 안 된다. 끝까지 듣고 끝까지 책임지는 정당이 돼야 한다. 민주당은 배제가 아닌 포용으로, 분열이 아닌 통합으로, 경쟁이 아닌 신뢰와 책임으로 당원과 국민 앞에 서야 한다"고 부연했다.반면 친청계로 꼽히는 문정복 최고위원은 당내에서 당 대표를 공개적으로 저격하는 일부 의원들의 행태에 대해 비판하고 나섰다. 그는 "선거가 끝나면 평가는 필요하다. 그러나 평가가 분열의 언어로 돼서는 안 된다. 선거 결과를 이유로 당을 흔드는 행동은 민주당스럽지 않다"며 "이럴 때일수록 각자의 정치적 계산보다 국정 안정과 당의 단합이 먼저다"고 했다이에 정 대표는 "이재명 대통령께서 '평소에 우리 안의 작은 차이가 상대방의 그것보다 크겠느냐'고 하시면서 단결을 많이 말씀하셨다. 대통령 말씀처럼 민주당이 어려움 속에서 단결해야 되지 않나 생각한다"며 "다른 것과 틀린 것은 다르다. 다른 것을 틀렸다고 주장하면 안 될 것이라고 생각하고 서로의 다름을 인정하는 포용력 있는 민주당이 됐으면 좋겠다"고 말했다.