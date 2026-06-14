런민르바오와 신화통신, 시진핑 방북 관련 권기식 한중도시우호협회장 인터뷰 보도

중앙 정부의 공식자료로도 채택
중국 당 기관지 런민르바오(人民日報)와 관영 신화(新華)통신이 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 북한 방문과 관련해 권기식 한중도시우호협회장과의 인터뷰를 보도했다.
|f3ad7ef71ea106daff21b7dfa6b376d
|0
|런민르바오의 권기식 한중도시우호협회장 인터뷰 보도 기사./런민르바오.
협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 14일 전언에 따르면 런민르바오는 12일자 3면 톱기사에서 시 주석의 방북과 관련해 권기식 한중도시우호협회장과의 인터뷰를 보도했다.
관영 신화통신 역시 지난 11일 권 회장과의 인터뷰를 보도했다.
권회장은 이 인터뷰에서 "시진핑 주석이 방북 기간 지역 및 세계의 평화와 안정 수호를 여러 차례 언급한 데 주목한다. 이는 책임 대국으로서 중국의 역할과 책임 의식을 충분히 보여주는 것"이라고 밝혔다. 이어 "이번 방북이 동북아는 물론 세계의 안정과 발전에 확실성을 불어넣을 것으로 믿는다"고 말했다.
권 회장의 인터뷰가 실린 신화통신의 보도는 지난 11일 중국 중앙인민정부의 공식자료로도 채택돼 발표됐다.
- 홍순도 베이징 특파원
-
-
-
-