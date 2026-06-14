런민르바오와 신화통신, 시진핑 방북 관련 권기식 한중도시우호협회장 인터뷰 보도

중앙 정부의 공식자료로도 채택

f3ad7ef71ea106daff21b7dfa6b376d 0 런민르바오의 권기식 한중도시우호협회장 인터뷰 보도 기사./런민르바오.

중국 당 기관지 런민르바오(人民日報)와 관영 신화(新華)통신이 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 북한 방문과 관련해 권기식 한중도시우호협회장과의 인터뷰를 보도했다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 14일 전언에 따르면 런민르바오는 12일자 3면 톱기사에서 시 주석의 방북과 관련해 권기식 한중도시우호협회장과의 인터뷰를 보도했다.관영 신화통신 역시 지난 11일 권 회장과의 인터뷰를 보도했다.권회장은 이 인터뷰에서 "시진핑 주석이 방북 기간 지역 및 세계의 평화와 안정 수호를 여러 차례 언급한 데 주목한다. 이는 책임 대국으로서 중국의 역할과 책임 의식을 충분히 보여주는 것"이라고 밝혔다. 이어 "이번 방북이 동북아는 물론 세계의 안정과 발전에 확실성을 불어넣을 것으로 믿는다"고 말했다.권 회장의 인터뷰가 실린 신화통신의 보도는 지난 11일 중국 중앙인민정부의 공식자료로도 채택돼 발표됐다.