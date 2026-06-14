李 “참정권 침해 문제제기 정당…부정선거 음모론 ‘반사회적’”

이탈리아 현지서 화상 수보회의…"법·원칙 따라 책임 물을 것"

"국조특위·검경, 투표용지 부족 사태 진상 규명 속도 내 달라"

화상으로 진행된 수석보좌관회의 0 14일 청와대에서 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 화상회의로 주재하는 수석보좌관회의가 진행되고 있다./제공=청와대

이재명 대통령은 14일 6·3지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "참정권 침해에 대한 우리 국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다"고 밝혔다.다만 이 대통령은 이를 빌미로 '부정선거' 같은 음모론을 선동하는 세력들의 움직임을 '반사회적 행태'라고 지적하며 법과 원칙에 따른 책임을 물을 것이라고 경고했다.이탈리아를 순방 중인 이 대통령은 이날 현지에서 수석보좌관 회의를 화상으로 주재하고 "국민 참정권 침해 사건을 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼으려면 건강한 비판과 건설적 대안 마련이 보장되고 또 함께 이루어져야 된다"며 이 같이 강조했다.이 대통령이 해외 순방 중 화상으로 수석보좌관 회의를 여는 것은 이번이 처음이다.이 대통령은 투표용지 부족 사태와 관련해 "민주주의의 근본이라고 할 수 있는데 어쩌다 이런 일까지 벌어지고 있는지 참으로 황당하고, 당황스럽다"고 말했다.이어 "우리가 뭘 하더라도 지켜야 될 선이 있는데, 그중에서 가장 명확한 선이 법과 제도 아니겠냐"고 반문하며 국회와 검경을 향해 철저하고 투명한 진상 규명에 속도를 내 달라고 당부했다.이 대통령은 "빠르면 이번주부터 국정조사 특위가 가동된다고 한다"며 "국회 활동에 대한 전폭적인 협조를 선관위에 요청드린다. 검경 합수본 역시 성역 없는 책임 규명에 박차를 가해야 되겠다"고 거듭 강조했다.이어 "청년들과 시민들의 정의로운 분노에 우리 사회 모두가 책임 있는 행동으로 응답할 때"라고 덧붙였다.이 대통령은 투표용지 부족 사태를 빌미로 '부정선거' 같은 음모론을 선동하는 세력들을 비판하기도 했다.이 대통령은 "이걸 악용을 해서 터무니없는 음모론을 선동하는 세력들이 또 고개를 들고 있다"며 "선거 결과 조작 등등을 운운하면서 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 이 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태"라고 지적했다.이어 "더구나 이런 주장을 펴는 사람들 가운데 일부는 현장 경찰관을 상대로 위해를 가하기도 하고, 또 주변 시민들을 위협하기도 하고, 가끔씩 이해할 수 없는 무슨 검색 검문 행위도 하고, 또 출입도 막고 이렇게 업무방해를 하고 있는 것 같다"며 "마땅히 법과 원칙에 따라서 합당한 책임을 물어야 되겠다"고 강조했다.