與지도부 겨눈 李 경고메시지… 당청갈등 전대까지 갈수도

伊 국빈 방문 중 '집권당 책임론' 강조
보완수사권 전면 폐지 주장·호남행 등
마이웨이 행보 정청래 대표 직격 시각도
이 대통령이 6·3 지방선거 이후 여당을 향해 공개적으로 경고 메시지를 발신한 것은 지난 8일 취임 1주년 기자회견에 이어 두 번째다. 특히 유럽 순방 중 장문의 글을 통해 포용·통합·개방 등 '여당 역할론'을 재차 강조한 것은, 6·3 지방선거 결과에 대한 성찰보다 8월 전당대회를 앞두고 강성 지지층 결집에 집중하는 여당 지도부의 행보를 작심 비판한 것이라는 해석이 나온다.
14일 정치권에 따르면 이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 '여당과 야당, 그리고 정치적 책임'이라는 제목의 글을 올리고 집권 여당의 책임을 거듭 강조했다.
1600여 자 분량의 글에서 이 대통령은 "여당은 대결과 배제보다 끊임없는 대화와 소통을 통해 갈등을 조정하고 반발을 최소화하는 '큰 그릇' 역할을 해야 한다"며 "전쟁을 통해 점령한 것이라면 배제와 독점이 이상할 게 없지만, 경쟁을 통해 부분의 힘으로 승리해 전체를 대표하게 됐다면 이제 모두를 위한 포용과 개방은 필수"라고 밝혔다.
이 대통령은 독일 사회학자 막스 베버가 제시한 정치인의 자질인 사익이 아닌 대의에 대한 열정, 자신의 행위가 초래할 결과에 대한 무한한 책임, 현실과 이상 간 균형감각을 인용하며 집권 세력의 책임 윤리를 강조했다.
특히 이 대통령은 "집권 여당은 신념을 버리지는 않되 신념의 언어보다 '책임의 언어'에 더 집중해야 한다"며 "이미 쟁취한 권력에 근거한 정책 결정과 집행의 결과가 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치므로 집권 세력은 구호나 주장이 아닌 냉철한 균형감각에 의한 실행에 집중해야 한다"고 했다.
정치권에서는 이 대통령의 메시지가 사실상 정 대표를 겨냥한 것이라는 해석이 나온다. 정 대표는 지방선거 이후 강성 지지층이 많은 호남을 잇달아 찾는 등 당원 결집 행보를 이어가고 있다. 또 자신의 페이스북에 '보완수사권 전면 폐지'라고 적으며, 이 대통령이 당부한 숙의 기조와는 거리를 두는 듯한 태도를 보였다. 앞서 정 대표는 지난 10일 "국민은 영원하고 정권은 짧다"고 언급해 이 대통령과 각을 세운 것 아니냐는 해석을 낳기도 했다.
현재 당 대표 연임 도전 쪽으로 마음이 기운 정 대표가 강성 당원 공략에 집중하는 '마이웨이' 행보를 이어가고, 이 대통령이 연일 통합·포용·개방 등 여당의 책임론을 강조하면서 당정 간 긴장감은 당분간 이어질 것으로 보인다. 정치권에서는 이 같은 당정 갈등 기류가 오는 8월 17일 전당대회까지 계속될 수 있다는 관측도 제기된다.
여권의 한 관계자는 이 대통령의 엑스 글에 대해 "진보 진영 내 분열의 언어를 쓰는 흐름 전체에 보내는 대통령의 메시지로 보인다"며 "핵심은 신념 못지않게 중요한 것이 집권 여당으로서의 역할과 책임이라는 점"이라고 말했다.