JTI코리아, ‘장마 피해 예방 지원사업’ 전개…“대응 역량 강화”

15일 JTI코리아에 따르면 이번 활동은 최근 기후변화로 집중호우와 침수 피해가 반복되는 상황에서 재난 위험에 선제적으로 대응하고 지역사회의 안전을 강화하기 위해 마련됐다.
JTI코리아는 사단법인 해피피플과 협력해 상습 침수지역 등 지원이 필요한 지역을 발굴하고 폭우로 인한 피해를 예방할 수 있는 물품을 지원한다.
이를 위해 지난 11일 JTI코리아 본사에서 '장마 피해 예방 사업 물품 전달식'을 갖고 서울역쪽방상담소에 위생용품과 제습용품, 생필품을 전달했다. 해당 물품들은 서울역쪽방촌 내 '온기창고'에 비치돼 주민들이 필요에 따라 활용할 수 있도록 운영된다.
이와 함께 해피피플에 추가 지원금을 전달하고 이달말까지 인천·광주광역시 내 침수 우려 주거 지역에 플러드백, 대형 선풍기, 호스 등 피해 예방 및 복구 물품을 지원할 계획이다.
이리나 리 JTI코리아 사장은 "최근 기후변화로 집중호우와 침수 피해가 반복되며 지역사회의 부담이 커지고 있다"며 "이번 지원이 재난 대응 역량과 회복력 강화에 보탬이 되기를 바라며 앞으로도 지역사회와 협력해 지속적인 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.