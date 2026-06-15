이용배 체제 ‘수출성과’…현대로템, 수익성 높여 ‘유럽 방산’ 영토 넓힌다

이용배 현대로템 사장 수출 확대 전략 반영

세계 최대 규모 방산 전시회 '유로사토리‘ 참가

AI 기술 활용 미래 전장과 유·무인 복합 운용 체계

로템 0 이용배 현대로템 대표이사 사장./현대로템

clip20260615092721 0 현대로템은 15일 프랑스 파리에서 열리는 세계 최대 방산전시회 유로사토리 2026에 참가한다고 밝혔다./현대로템

이용배 현대로템 대표이사 사장이 폴란드 K2 전차 수출을 발판으로 방산 부문의 수익성 개선과 해외 시장 확대를 이끌고 있는 가운데, 현대로템이 세계 최대 규모 방산 전시회인 '유로사토리(Eurosatory) 2026'에서 인공지능(AI) 기반 무인체계와 수출형 K2 전차를 앞세워 글로벌 시장 공략에 나선다.현대로템은 15일 프랑스 파리에서 열리는 유로사토리 2026에 참가해 첨단 지상무기체계와 미래 전장 기술을 공개한다고 밝혔다. 현대로템은 현대위아와 함께 현대자동차그룹 통합관을 구성해 해외 고객을 대상으로 영업 활동을 펼칠 예정이다.현대로템은 '국방의 미래를 이끄는 힘'을 전시 주제로 내세웠다. AI 기술을 활용한 미래 전장 환경과 유·무인 복합 운용 체계를 중심으로 주요 제품과 기술을 소개한다.이번 전시의 핵심은 AI 기반 무인포탑형 대드론(C-UAS) 다층방호체계와 수출형 K2 전차다. 이와 함께 차륜형 장갑차와 다목적 무인차량 'HR-셰르파' 등 지상무기체계 라인업도 전시한다.대드론 다층방호체계는 탐지부터 식별, 대응까지 여러 단계의 방어 체계를 통합한 개념이다. 현대로템은 해당 체계를 전차와 장갑차, 무인차량 등에 적용해 전장 생존성을 높이고 운용 범위를 확대할 수 있다고 설명했다.현대로템은 이번 전시에서 유·무인 복합(MUM-T) 운용 체계 개념도 함께 제시한다. 유·무인 복합 체계는 유인 전력과 무인 전력이 AI 네트워크를 통해 실시간으로 정보를 공유하고 협업하는 방식으로, 미래 지상전력 운용의 주요 방향으로 꼽힌다.현대로템은 HR-셰르파의 다양한 계열 모델도 공개한다. 감시정찰 장비와 드론, 대전차미사일 등 임무장비를 탑재한 모델을 선보여 글로벌 방산 시장의 다양한 수요에 대응한다는 계획이다.이번 전시 참가에는 방산 수출 확대를 통한 성장세를 이어가겠다는 이용배 현대로템 사장의 전략도 반영됐다. 이용배 사장 취임 이후 현대로템은 폴란드 K2 전차 수출 사업을 기반으로 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다. 특히 방산 부문이 실적 개선을 이끌면서 수익성도 크게 향상됐다.현대로템은 최근 K2 전차를 중심으로 유럽과 중동, 아시아 시장에서 신규 수출 기회를 모색하고 있다. 업계에서는 AI 기반 무인체계와 유·무인 복합 전투체계 역량을 강화하는 이번 전시가 기존 전차 중심 수출 포트폴리오를 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있다.방산업계에서는 최근 전장 환경이 유·무인 복합 체계 중심으로 변화하면서 AI 기반 무인체계와 대드론 기술의 중요성이 커지고 있는 만큼, 이번 전시가 현대로템의 글로벌 방산 사업 확대에 중요한 기회가 될 것으로 보고 있다.