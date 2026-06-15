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“렌털료 최대 18개월 반값”…코웨이, 여름맞이 프로모션 실시

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장지영 기자

승인 : 2026. 06. 15. 13:49

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16일 얼음정수기 라이브…한정 혜택 마련
에어컨·안마의자 렌탈 고객에 10만원 쿠폰
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코웨이 '미리미리 써머' 프로모션 이미지./코웨이
코웨이가 여름 가전 준비를 위해 6월 말까지 '미리미리 써머' 할인 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 코웨이닷컴 프로모션은 △얼음정수기 5종(미니, 스탠다드, 맥스, 오리지널, RO) △벽걸이 에어컨 △제습기 2종(인버터 제습기 23L, 노블 제습공기청정기) △비데 3종(더매너 비데 플러스, 스스로케어 비데, 더블케어 비데2) 등을 대상으로 렌털료 할인 및 경품 이벤트를 마련했다.

공식 홈페이지 코웨이닷컴에서 해당 제품 렌털 시 최대 18개월 동안 렌털료 반값 할인이 제공된다. 2대 이상의 제품을 동시에 패키지로 구매하면 약정기간 내내 매월 렌털료 10% 할인이 추가로 적용된다.

16일 오전 11시에는 코웨이닷컴 라이브커머스 방송인 '코웨이Live'에서 얼음정수기 3종 얼리버드 특집전을 진행한다. 이 외에도 벽걸이 에어컨 또는 비렉스(BEREX) 안마의자를 신규 렌털하면 셀 더마 뷰티 브랜드 '리엔케이(re:nk)' 자사몰에서 사용 가능한 10만원 쿠폰을 증정한다.

코웨이 고객을 위한 '코웨이 멤버스 클럽' 제휴 혜택도 확대했다. 코웨이 고객이라면 '롯데렌터카'에서 신차 장기렌트 계약 시 전차종 차량가의 3.5%를 캐시백으로 지급하며 방문정비 및 엔진오일 교체 서비스도 연 1회 무상 제공된다. 또 독서 플랫폼 '윌라' 베이직 구독권을 1개월 무료로 사용할 수 있다.

코웨이 관계자는 "여름철 핵심 가전에 대한 수요가 본격적으로 확대되는 시기에 맞춰 얼음정수기, 에어컨, 제습기 등을 중심으로 고객 혜택을 강화했다"며 "앞으로도 계절별 라이프스타일에 최적화된 프로모션과 멤버십 혜택을 지속적으로 선보이며 일상 속 편의와 고객 가치를 확대해나가겠다"고 말했다.
장지영 기자

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