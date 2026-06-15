국방부, 호르무즈해협 파견 “결정된 바 없어”

“안전통항 보장 국제사회 공조 논의 적극 참여해 긴밀한 소통중”

석유 최고가격제 언제까지<YONHAP NO-7103> 0 15일 대구 서구 한 주유소에 유가정보가 표시되고 있다. 정부는 미국-이란 전쟁으로 지난 3월부터 시행한 석유 최고가격제 종료 조건으로 전쟁 종료, 호르무즈 해협 정상화, 국제유가 90달러대 안착 등을 가이드라인으로 제시했다. /연합

정부가 미국·이란 종전 이후 호르무즈 해협에 군함을 파견하는 문제 등에 대해 "현재 결정된 바 없다"고 선을 그었다.정빛나 국방부 대변인은 15일 서울 국방부에서 열린 브리핑을 통해 이 같이 밝혔다.미국 측으로부터 해양안보구상(MFC)에 대한 추가 협조 요청이 있었는지에 대한 질문엔 "현재까지 공식 요청은 없다"며 "일관되게 말씀드렸던 바와 같이, 호르무즈 해협의 안전통항 보장을 위한 국제사회 공조 논의에 적극적으로 참여하고 있다. 관련 정세와 동향을 파악하는 등 유관 국가들과 긴밀히 소통하는 중"이라고 전했다.그러면서 "전력 파견 여부나 종료 등과 관련해선 현재 결정된 바가 없다"며 "앞으로도 현지 위협 평가와 전력의 전개, 작전능력 등을 종합적으로 고려해 구체적인 기여 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.아덴만 해역에 임무 중인 청해부대의 호르무즈 해협 투입 가능성에 대해선 "왕건함은 현재 정상적으로 지시된 해역에서 임무를 수행 중이다. 자세한 내용은 공개가 제한된다"며 "우리 국민 조력이나 재외국민 보호 등 파견 목적이 변경되는 경우엔 국회 동의가 필요한 사안으로 판단하고 있다"고 설명했다.기뢰 제거 작전을 수행하는 소해함 파견 검토 여부에 대해서도 "종합적으로 검토해 결정해야 할 사안"이라며 "신중하게 봐달라"고 말했다.