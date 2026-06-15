김웅기 승부수 통했다…글로벌세아그룹 제지 계열사 실적 급등

[보도사진] 태림포장 공장 사진 0 태림포장 공장 내부 전경. /글로벌세아그룹

글로벌세아그룹 내 제지 계열사 간의 통합 시너지가 누적 영업이익의 급등 등의 가시적인 성과로 이어지고 있다. 김웅기 글로벌세아그룹 회장이 최근 계열사 사업 재편을 통한 재무 구조 개선 등에 적극 나선 승부수가 통했다는 분석이다.15일 글로벌세아그룹에 따르면 그룹 내 제지 계열사인 태림페이퍼, 태림포장, 전주페이퍼를 비롯해 전주페이퍼의 에너지 발전 자회사 전주원파워, 전주파워, 물류사 동림로지스틱 등의 지난달까지의 누계 매출액은 9040억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다.이어 영업이익은 730억원, 상각전영업이익(EBITDA)는 1100억원으로 전년 동기 대비 각각 100%, 50% 이상 증가로 잠정 집계됐다. 이는 전년 대비 2배 가까이 늘어난 것이다.글로벌세아그룹은 수출물량 증가, 수출 판가 인상, 생산구조 혁신, 인력·기술 교류, 규모의 경제, 비용구조 개선, 친환경 고부가가치 제품 개발 등을 통한 그룹 내 제지 계열사간 시너지가 주효했던 것으로 보고 있다.태림페이퍼는 고강도 표면지와 중·고평량 지종의 대량 생산에 집중해 규모의 생산 체계를 더욱 고도화했다. 전주페이퍼는 2024년 글로벌세아그룹 편입 후 골판지 원지 분야로 사업 구조를 전환, 단일공장 기준 국내 최대 골판지 원지 생산능력을 갖춘 회사로 변신했다. 여기에 기술력이 요구되는 특화 지종과 저평량 중심 생산 체제로 전환해 불필요한 비용 구조를 혁신적으로 개선했다.이와 함께 태림페이퍼가 보유한 골판지 원지 생산 기술을 통해 전주페이퍼 공정 안정화를 앞당겼다. 국내 산업용지 수출 1위 전주페이퍼가 보유한 해외 마케팅 역량과 국내 시장을 선도하고 있는 태림페이퍼, 태림포장의 영업 노하우가 접목되자 제지 계열사들의 시장 대응력은 한층 강화됐다.원재료 공동 구매를 통해 단가 경쟁력을 확보했으며 국내 사업자 중 가장 많은 생산 거점 보유와 전국 단위 물류 네트워크 연계를 통해 전반적인 물류비용을 절감하고 있다. 이는 외부 원가 변동성에도 안정적 비용 구조를 유지할 수 있는 기반이 됐다.태림포장도 고객 맞춤형 '패키징 최적화 솔루션'을 통해 각기 다른 제품 크기와 중량, 팔레트 규격, 적재 방식, 운송 환경 등을 종합적으로 분석해 필요 이상의 강도와 공간을 줄이는 등 고객사 물류비용을 절감해 주고 있다.글로벌세아그룹은 이로 인해 올해 제지사업의 연간 영업이익을 1900억~2000억원 이상, EBITDA를 2800억~3000억원 이상 수준으로 전망하고 있다. 지난해 기준 영업이익은 200%, EBITDA는 80% 이상 증가한 수치다. 연간 매출액도 2조2000억~2조3000억원 수준으로 지난해 대비 10% 이상 증가할 것으로 예측되고 있다.글로벌세아그룹 관계자는 "제지 계열사들의 실적 개선은 시너지와 혁신을 통한 구조적 성장 기반을 마련한데서 비롯된 것이어서 의미가 크다"며 "앞으로 이를 더욱 고도화하고 경쟁력을 제고시켜 시장 점유율을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.