닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

‘서핑과 명상 동시에’ 양양 낙산사 템플스테이 모집

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005040

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 06. 15. 14:56

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

7월 17일부터 8월23일까지 총 11차례 운영
260609 낙산사 사진자료 (11)
강원도 양양 낙산사에서 열린 템플스테이 모습./제공=낙산사
서핑과 명상을 결합한 이색 템플스테이가 강원도 양양 낙산사에서 열린다.

대한불교조계종 낙산사는 7월 17일부터 8월 23일까지 총 11차례에 걸쳐 2박 3일 일정의 '여름특집 서핑 템플스테이'를 운영한다고 15일 밝혔다.

2024년 처음 선보인 이 프로그램은 템플스테이와 해양 레포츠인 서핑을 접목한 체험형 행사다. 프로그램은 바다를 바라보며 자신을 돌아보는 '파도명상'을 비롯해 크리스탈 싱잉볼을 활용하는 '소리명상', 요가와 절 수행을 접목한 '요가형 108배' 또는 '108배 염주 꿰기' '모닝요가' '즉문즉설' 등으로 구성된다. 이와 함께 서피비치 전문 강사진이 진행하는 서핑 강습도 마련된다.

참가자들은 프로그램 기간 스마트폰 사용을 최소화하며 자신의 내면에 집중하는 시간을 갖는다. 서핑 강습 후에는 낙산사가 준비한 사찰식 비빔밥을 해변에서 맛보는 특별 공양도 진행된다.

이번 서핑 템플스테이는 2박 3일 일정으로 운영되며, 7월 17~19일을 시작으로 8월 21~23일까지 총 11회 진행된다. 참가대상은 중·고등학생과 대학생, 일반인, 외국인 등이다. 낙산사 템플스테이연수원은 공식 SNS에서 서핑 템플스테이 무료 체험권 증정 이벤트를 진행할 예정이며, 중·고등학생과 대학생에게는 상시 할인 혜택도 제공한다.

낙산사 템플스테이연수원장 선일스님은 "올해 3회째를 맞아 프로그램의 완성도를 더욱 높였다"며 "천년고찰 낙산사에서 진정한 휴식과 명상을 경험하고, 서핑을 통해 활기찬 에너지를 충전하는 특별한 여름휴가가 되길 바란다"고 말했다.
260609 낙산사 사진자료 (1)
낙산사 템플스테이 참가자들과 스님이 해변을 걷고 있다./제공=낙산사
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고…폴란드 MSPO 겹쳐

보완수사 존폐 기로인데…법무부 뒤에 숨은 검찰 지휘부

트럼프 “이란과 종전 협상 타결...호르무즈 개방, 이란 봉쇄 해제”

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

지금 뜨는 뉴스

경찰, 연예기획사 차가원 대표 구속영장 신청…300억대 사기 혐의

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

제네시스, 르망 24시간 데뷔전 완주…하이퍼카 눈도장 ‘쾅’

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”