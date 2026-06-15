金총리 “5극3특 성장엔진 육성 위해 기업 지방 투자 적극 지원

국토공간 대전환 범정부 추진협의회 주재하는 김민석 총리 0 김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회에서 발언하고 있다. / 연합뉴스

김민석 국무총리는 15일 "5극3특 성장엔진 육성을 위해 가용한 정책 수단을 총동원해 기업 투자를 적극 지원하겠다"고 강조했다.김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회에서 "기업의 지방 투자를 촉진하기 위해 파격적인 재정 지원 대책을 마련하고 국민성장펀드 등 정책 펀드와 공공 금융을 활용하고 충분한 자금 지원이 이뤄지도록 하겠다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 "지역 주도 R&D(연구개발) 지원도 대폭 확대하고 성장엔진 산업 스타트업 투자도 확대해 가겠다"며 "이를 뒷받침할 메가특구 특별법도 연내에 제정되도록 하겠다"며 "5극3특 발전 전략을 지원하기 위해 초광역 특별 협약 체계를 구축하겠다"고 약속했다.이어 "향후 중앙과 지방정부 간 초광역 특별협약 회의를 통해 지방 정부 주도의 초광역 협력 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.아울러 김 총리는 "지방 정주 여건을 획기적으로 개선하겠다"며 "지방 이전 기업과 공공기관 종사자들이 안정적으로 정착할 수 있도록 교육돌봄 체계와 문화, 의료 서비스 접근성을 강화하겠다"고 설명했다.이어 "하반기엔 지방선거 기간 정부에서 준비해왔던 성장엔진 발표, 대규모 기업 투자, 공공기관 2차 이전 등 지방 주도 성장과 관련한 지방 균형 국가를 향한 굵직굵직한 주요 프로젝트가 본격적으로 추진될 예정"이라고 밝혔다.