닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국방

안규백, 육사·해사 이어 공사 방문…‘국군사관학교’ 현장의견 청취

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005119

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 06. 15. 16:12

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

3군 사관학교 간담회서 제기된 제안·의견 검토, 국군사관학교 창설방안 구체화하기로
260615 (국방부 보도사진) 국방부장관 공군사관학교 방문 (3)
15일 오전 공군사관학교를 방문한 안규백 국방부 장관이 공군사관생도들을 격려하고 있다. /국방부
안규백 국방부 장관이 육군사관학교와 해군사관학교에 이어 15일 공군사관학교를 찾아 '국군사관학교' 창설에 관한 현장 목소리를 청취했다.

안 장관은 이날 공사를 방문해 교수·훈육관·사관생도들과 소통간담회를 갖고 미래항공우주 전장을 선도할 정예 공군장교 양성과 국군사관학교 창설에 관한 현장 의견을 들었다.

이번 방문은 최근 육사와 해사 방문에 이어 학령 인구감소, 안보환경 변화에 맞춰 미래 공군장교 양성 방향을 정립하고 사관학교 발전방안을 모색하기 위해 마련됐다.

국방부 측은 "교직원과 생도들은 안정적 조종사 양성을 위해 비행훈련에 필요한 역량을 함양하기 위한 교육체계가 필요하다는 제안을 내놨다"며 "공군 정체성과 전문성이 발휘될 수 있는 환경이 중요하다는 의견 등 다양한 발전방안을 제시했다"고 전했다.

이에 안 장관은 공감하며 "향후 국군사관학교 체제에서도 우수한 조종사를 안정적으로 양성할 수 있는 방안을 다각도로 검토하겠다"고 밝혔다.

또 "인구절벽과 AI·무인체계 등 유례없는 안보환경 변화에 대응하기 위해 미래 정예 장교 양성을 위한 사관학교 경쟁력 강화는 선택이 아닌 필수과제"라며 "첨단교육시설 및 우수 교수진 확보를 위한 집중 투자, 각 군의 강점을 융합한 AI와 드론 등 신기술 기반의 교육환경 조성 등 첨단 스마트 강군을 이끌 국방 인재를 양성하는 세계 속 명품사관학교를 만들겠다"고 말했다.

국방부는 3군 사관학교 간담회에서 제기된 다양한 제안과 의견을 검토해 국군사관학교 창설 방안을 구체화해 나갈 계획이다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

지금 뜨는 뉴스

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

제네시스, 르망 24시간 데뷔전 완주…하이퍼카 눈도장 ‘쾅’

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”