안규백, 육사·해사 이어 공사 방문…‘국군사관학교’ 현장의견 청취

3군 사관학교 간담회서 제기된 제안·의견 검토, 국군사관학교 창설방안 구체화하기로

260615 (국방부 보도사진) 국방부장관 공군사관학교 방문 (3) 0 15일 오전 공군사관학교를 방문한 안규백 국방부 장관이 공군사관생도들을 격려하고 있다. /국방부

안규백 국방부 장관이 육군사관학교와 해군사관학교에 이어 15일 공군사관학교를 찾아 '국군사관학교' 창설에 관한 현장 목소리를 청취했다.안 장관은 이날 공사를 방문해 교수·훈육관·사관생도들과 소통간담회를 갖고 미래항공우주 전장을 선도할 정예 공군장교 양성과 국군사관학교 창설에 관한 현장 의견을 들었다.이번 방문은 최근 육사와 해사 방문에 이어 학령 인구감소, 안보환경 변화에 맞춰 미래 공군장교 양성 방향을 정립하고 사관학교 발전방안을 모색하기 위해 마련됐다.국방부 측은 "교직원과 생도들은 안정적 조종사 양성을 위해 비행훈련에 필요한 역량을 함양하기 위한 교육체계가 필요하다는 제안을 내놨다"며 "공군 정체성과 전문성이 발휘될 수 있는 환경이 중요하다는 의견 등 다양한 발전방안을 제시했다"고 전했다.이에 안 장관은 공감하며 "향후 국군사관학교 체제에서도 우수한 조종사를 안정적으로 양성할 수 있는 방안을 다각도로 검토하겠다"고 밝혔다.또 "인구절벽과 AI·무인체계 등 유례없는 안보환경 변화에 대응하기 위해 미래 정예 장교 양성을 위한 사관학교 경쟁력 강화는 선택이 아닌 필수과제"라며 "첨단교육시설 및 우수 교수진 확보를 위한 집중 투자, 각 군의 강점을 융합한 AI와 드론 등 신기술 기반의 교육환경 조성 등 첨단 스마트 강군을 이끌 국방 인재를 양성하는 세계 속 명품사관학교를 만들겠다"고 말했다.국방부는 3군 사관학교 간담회에서 제기된 다양한 제안과 의견을 검토해 국군사관학교 창설 방안을 구체화해 나갈 계획이다.