격화된 ‘당권 갈등’…與 권력 지형 흔들린다

선거 책임론 부상…정청래 등 친청계 입지 좁아져

李, 연일 김민석 힘실어…동시에'여당 책임' 강조

rcv.YNA.20260610.PYH2026061010030001300_P1 0 김민석(오른쪽) 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6·10 만세운동 기념식을 마친 뒤 인사하고 있다. /연합

더불어민주당 내 당권 쟁취를 둘러싼 '명청 갈등'이 격화되고 있다. 6·3 지방선거 '반쪽 승리' 이후 지도부 책임론이 제기되면서 정청래 대표의 연임 구상에도 적신호가 켜졌다. 여기에 이재명 대통령과 친명(이재명)계 의원들까지 정 대표를 공개적으로 압박하면서 당내 계파 갈등은 한층 가팔라지고 있다.15일 정치권에 따르면 차기 당권을 둘러싼 친청(정청래)계와 친명계의 대립이 심화하면서 이재명 정부 출범 1년 만에 민주당 내 권력 지형이 흔들리고 있다. 지방선거 책임론이 당내 핵심 쟁점으로 부상하며 정 대표와 친청계의 입지가 좁아지자, 친명계가 당권 경쟁의 주도권을 잡기 위해 본격적인 견제에 나섰다는 해석이 나온다.특히 이 대통령의 메시지가 갈등에 불을 붙였다. 이 대통령은 지방선거 결과와 관련해 여당의 책임을 강조한 데 이어, 해외 순방 환송식에서 정 대표 대신 김민석 국무총리의 역할론을 부각했다. 순방 중에도 '책임 있는 집권 여당'을 주문하며 국정 책임론을 재차 강조했다. 정치권에서는 이를 정청래 지도부를 향한 우회적 압박으로 보는 시각이 적지 않다. 친명계로 분류되는 이언주·황명선 의원 등도 지도부 책임론을 제기하며 최고위원직 사퇴 또는 연임 포기를 선언해 정 대표를 압박하고 있다.정 대표는 이에 맞서 '당원주권'을 전면에 내세우고 있다. 자신에게 우호적인 권리당원 표심을 결집해 불리한 판세를 돌파하겠다는 전략이다. 최근에는 이 대통령의 여당 책임론 발언 직후 "국민은 영원하지만 정권은 짧다"고 말해 정치적 파장을 낳기도 했다.이번 당권 경쟁은 단순한 당내 인물 경쟁을 넘어 차기 여권 주도권을 둘러싼 권력투쟁 성격을 띠고 있다. 차기 당대표는 2028년 총선 공천권을 행사할 수 있는 만큼, 당권 장악은 곧 향후 대권 구도와 직결될 수 있다. 정 대표든 김 총리든 이번 경쟁에서 밀릴 경우 정치적 타격이 불가피하다는 점에서 양측 모두 물러서기 어려운 상황이다. 정치권에서는 8월 전당대회가 향후 여권 권력 질서 재편을 가늠할 분수령이 될 것으로 보고 있다.