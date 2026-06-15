닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

대한성공회 신임 의장주교에 김장환 엘리야 서울교구장 선출

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005229

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 06. 15. 18:41

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

제35차 전국의회 열고 만장일치로 김장환 주교 선출
clip20260615183629
대한성공회 신임 의장주교로 선출된 김장환 엘리야 서울교구장./제공=대한성공회
대한성공회 신임 의장주교로 김장환 엘리야 서울교구장이 선출됐다.

대한성공회는 지난 13일 서울 주교좌교회 세실극장에서 제35차 전국의회를 열고, 대의원 만장일치로 김장환 주교를 교단의 대표인 '의장주교'로 선출했다고 15일 밝혔다.

성공회 전국의회는 교단의 주요 정책과 인선을 결정하는 최고 의결기구로, 격년으로 개최된다. 김 의장주교는 앞으로 2년 동안 대한성공회를 대표해 국내외 교회 및 사회와의 연대, 선교와 사회참여 활동 등 교단 전반을 이끌게 된다.

김 의장주교는 서강대 불어불문학과를 졸업한 뒤 성공회대학교 사목신학연구원과 웨스트민스터 신학전문대학원에서 공부했다. 1998년 사제 서품을 받은 뒤 성공회 수원교회와 오산세마대교회, 분당교회, 대학로교회를 거쳐 2024년 서울교구장 주교로 승좌했다. 현재 대한성서공회 이사와 사단법인 한국교회환경연구소 이사 등으로 활동하고 있다.

한편 성공회는 123명의 대의원 명의로 전쟁 종식과 평화 정착을 위한 '평화 촉구 결의문'을 채택했다. 결의문에는 우크라이나·러시아 전쟁과 미국·이스라엘·이란을 둘러싼 서아시아 지역 분쟁으로 고통받는 이들과 교회가 함께하며 평화를 위해 행동하겠다는 내용이 담겼다.
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

롯데자이언츠 꼴찌한 날 쓴소리하던 여성팬 폭행한 남성 제압돼

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

지금 뜨는 뉴스

물 드세요, 광고 나갑니다?…전세계 축구팬들 “싫어요”

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”