伊동포 만난 李 “투표권 행사 못하는 것 심각한 문제”

로마서 동포간담회…"재외국민 투표 문제 최대한 빨리 해결"

화동과 기념 촬영하는 이재명 대통령 부부 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일(현지시간) 로마 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 화동과 기념촬영하고 있다. / 연합뉴스

이재명 대통령은 15일(현지시간) 이탈리아 재외동포들과 만나 "대한민국 국민이자 주권자들이 행정적인 문제 때문에 투표권을 행사하지 못하는 것, 주권을 행사하지 못하는 것은 참으로 심각한 문제"라며 "최대한 빨리 해결될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.이탈리아를 순방 중인 이 대통령은 이날 로마의 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 "여러분들이 많이 관심 가지고 계신 재외국민 투표 문제도 최대한 신속하게 해결하도록 노력하겠다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 "재외국민 보호에 있어서도 또 영사 지원에 있어서도 더욱 촘촘하게 챙기겠다"고도 약속했다.이 대통령은 지난 12일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 정상회담에서 영문 운전면허증, 체류 자격 허가 등 재외동포의 민원 사항을 전달했다고 소개하며 "약간의 장애가 있다고는 하지만 노력하고 있는 것이 분명하더라"고 말했다.이어 "입양 동포들이 모국과 연결되도록 하는 문제도 강력히 추진할 것"이라고 덧붙였다.또 이 대통령은 "재외공관이 쌀쌀맞게 대한다는 생각을 교민들이 많이 한다는데, 따뜻한 집처럼은 하지 못해도 최소한 동네 주민자치센터 정도의 친절함과 적극성은 가져야 하지 않겠나"라고 독려했다.이 대통령은 "한국과 이탈리아 양국의 관계가 빠르게 발전하고 있다"며 "양국은 우주항공, 차세대 반도체, 친환경 에너지 같은 미래 첨단 산업은 물론이고 문화, 인적 교류까지 전 분야에 걸쳐서 협력을 대폭 확대해 가기로 약속했다"고 말했다.이어 "이는 신뢰가 뒷받침돼야 가능한 일로, 그 신뢰는 동포 여러분이 쌓아온 것"이라며 사의를 표했다.아울러 이 대통령은 입양 동포들의 국내 뿌리 찾기에 대해 "최대한 신속하게, 또 강력하게 추진할 생각"이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 동포간담회를 끝으로 이탈리아와 바티칸 방문 일정을 마무리했다. 이 대통령은 이튿날인 16일 주요 7개국(G7) 정상회의에 초청국 정상 자격으로 참석하기 위해 프랑스 에비앙으로 이동한다.