친명-친청 정면충돌… 요동치는 與 권력지형

정청래 더불어민주당 대표(오른쪽)와 강훈식 대통령비서실장이 15일 서울 마포구 연세대학교 김대중도서관에서 열린 '6·15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연'에 참석해 대화하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@