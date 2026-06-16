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건설·부동산 업계소식

호반건설, 새 협력업체 모집…외주부문 73개 공종·자재부문 46개 품목 대상

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 16. 12:56

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서울 서초구 양재동 호반그룹 사옥 전경
서울 서초구 양재동 호반그룹 사옥 '호반파크' 전경./호반그룹
호반건설이 협력업체와의 상생 협력 강화를 위해 신규 협력업체를 구한다.

호반건설은 우수 협력업체를 발굴하고 협력 네트워크를 확대하기 위해 신규 협력업체 등록 접수를 진행한다고 16일 밝혔다. 이번 모집은 협력사와의 동반성장을 기반으로 사업 경쟁력을 높이고 안정적인 협력 체계를 구축하기 위한 취지로 기획됐다.

모집 대상은 외주 부문 73개 공종과 자재 부문 46개 품목이다. 외주 부문은 토공사와 조적공사 등을 포함하며, 자재 부문은 단열재와 타일 등이 해당된다. 세부 모집 요강은 호반건설 B2B(Business to Business) 홈페이지에서 확인할 수 있다.

신청을 희망하는 업체는 공고문에 첨부된 등록신청서를 작성해 제출하면 된다. 접수 기간은 오는 30일까지이며, 서류 검토와 심사를 거쳐 8월 중 최종 결과를 개별 통보할 예정이다.

지원 자격은 모집 공고일 기준 전문건설면허 취득 후 5년 이상 경과한 업체다. 대형 건설사 시공 실적 보유 업체는 우대한다. 또한 2025년도 재무제표가 반영된 신용평가서와 안전평가서를 보유해야 하며, 평가서는 이크레더블·나이스디앤비·한국평가데이터 가운데 한 곳에서 발급받아야 한다.

문갑 호반건설 경영부문대표는 "역량 있는 협력업체와의 협력을 확대해 상생 기반을 강화해 나갈 계획"이라며 "협력사와 함께 성장할 수 있는 건설 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 호반그룹은 협력업체와의 동반성장을 위해 우수 협력업체 포상, 임직원 직무교육, ESG 컨설팅 지원 등 다양한 상생 프로그램을 운영하고 있다.
전원준 기자

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