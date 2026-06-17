닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 아시아·호주

권기식 한중도시우호협회장, KBS 대담 출연

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260617010006186

글자크기

닫기

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 06. 17. 18:19

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

KBS 한민족방송 출연
<보고 싶은 얼굴 그리운 목소리> 프로
한중 관계 및 공공교류 등 대담
권기식 한중도시우호협회장이 17일 오후 KBS 한민족방송 <보고 싶은 얼굴 그리운 목소리> 프로그램에 초청돼 방송인 박해상·이소연씨와 함께 1시간 동안 한중 관계와 청소년 교류 등에 대해 대담했다.

dc9bb8e885e80fc696c298e55120c91
대담 중인 방송인 박해상씨와 이소연씨, 권기식 회장(왼쪽부터)./한중도시우호협회.
협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 이날 전언에 따르면 권 회장은 대담에서 "이재명 정부 출범이후 한중 관계가 좋아지고 있다"면서 "한중도시우호협회는 중국 길림신문과 함께 올 하반기 30명 규모로 한국 청소년들을 지린성에 보내 역사 탐방교육과 한중 청소년 교류를 추진하기로 했다"고 밝혔다. 권 회장이 출연한 이 프로그램은 6월 27일 오전 7시, 12시, 오후 7시 등 3회에 걸쳐 방송된다.

KBS 한민족방송은 해외 교민 대상 라디오 방송으로 <보고 싶은 얼굴 그리운 목소리>는 가장 대표적인 프로그램이다. 주파수 AM 972, 1170 Khz에서 청취할 수 있다. 홈페이지 : http://program.kbs.co.kr/scr/radio/face/pc/index.html에서도 확인할 수 있다.
홍순도 베이징 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기