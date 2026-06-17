권기식 한중도시우호협회장, KBS 대담 출연

KBS 한민족방송 출연

<보고 싶은 얼굴 그리운 목소리> 프로

한중 관계 및 공공교류 등 대담

dc9bb8e885e80fc696c298e55120c91 0 대담 중인 방송인 박해상씨와 이소연씨, 권기식 회장(왼쪽부터)./한중도시우호협회.

권기식 한중도시우호협회장이 17일 오후 KBS 한민족방송 <보고 싶은 얼굴 그리운 목소리> 프로그램에 초청돼 방송인 박해상·이소연씨와 함께 1시간 동안 한중 관계와 청소년 교류 등에 대해 대담했다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 이날 전언에 따르면 권 회장은 대담에서 "이재명 정부 출범이후 한중 관계가 좋아지고 있다"면서 "한중도시우호협회는 중국 길림신문과 함께 올 하반기 30명 규모로 한국 청소년들을 지린성에 보내 역사 탐방교육과 한중 청소년 교류를 추진하기로 했다"고 밝혔다. 권 회장이 출연한 이 프로그램은 6월 27일 오전 7시, 12시, 오후 7시 등 3회에 걸쳐 방송된다.KBS 한민족방송은 해외 교민 대상 라디오 방송으로 <보고 싶은 얼굴 그리운 목소리>는 가장 대표적인 프로그램이다. 주파수 AM 972, 1170 Khz에서 청취할 수 있다. 홈페이지 : http://program.kbs.co.kr/scr/radio/face/pc/index.html에서도 확인할 수 있다.