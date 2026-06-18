가온전선, 美 태양광 발전단지에 수백억원 규모 케이블 공급

美 전력 인프라 시장 공략 확대

[사진자료] 가온전선 군포 사업장 전경 0 가온전선 군포 사업장 전경./가온전선

가온전선은 최근 미국 태양광 발전단지 전력망 구축 사업에 수백억원 규모의 송전용 케이블을 공급했다고 18일 밝혔다. 미국 전력 인프라 시장 공략을 확대하고 있는 모습이다.미국은 현재 AI 데이터센터 건설이 급증하면서 전력 부족 문제가 주요 이슈로 부상했고, 이에 따라 태양광 발전단지를 비롯한 신규 발전원과 송전망 구축 투자가 확대되고 있다. 이와 함께 전력 인프라 시장도 빠르게 성장하고 있다는 설명이다.업계에서는 한미전략적투자특별법 추진에 따라 미국 내 AI·에너지 인프라 투자가 확대되면서 발전설비와 송전망 구축 수요도 증가할 것으로 전망하고 있다.가온전선은 태양광 발전단지에 이어 최근 AI 데이터센터 전력망용 케이블 공급도 시작하며 미국 시장 공략을 확대하고 있다. 회사는 대미 수출이 지난해 약 1000억원에서 올해 약 2000억원 규모로 2배 이상 증가할 것으로 전망한다.가온전선 미국 현지 법인 LSCUS도 성장세를 이어가고 있다. LSCUS는 글로벌 빅테크 기업들과 5조 원 규모를 웃도는 버스덕트(Busduct) 장기 공급 계약을 확보했으며 최근에는 생성형 AI 기업으로 고객사를 확대하고 있다. 발전단지와 데이터센터를 연결하는 송전용 케이블부터 데이터센터 내부 배전용 버스덕트까지 공급하며 미국 AI 인프라 시장에서 영역을 확대하고 있다는 평가다.정현 가온전선 대표는 "AI 데이터센터와 재생에너지 관련 제품은 일반 산업용 제품 대비 부가가치가 높아 수익성 개선에 기여하고 있다"며 "고부가 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 지속 고도화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.