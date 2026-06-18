메시는 해트트릭, 호날두는 침묵… 포르투갈도 불안한 출발

우승후보 포르투갈, 1-1 충격의 무승부

콩고민주공화국, 첫 월드컵 출전서 승점

호날두, 기회 계속 날려… 메시와 대비

SOCCER-WORLDCUP-POR-COD/ 0 크리스티아누 호날두가 포르투갈 국가대표 유니폼을 입고 통산 6번째 월드컵에 나섰지만, 2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전 콩고민주공화국과의 경기에서 침묵하며 팀을 승리로 이끌지 못했다. /로이터·연합

크리스티아누 호날두는 침묵했고, 리오넬 메시와의 극명한 대비가 만들어졌다. 우승후보 포르투갈은 월드컵 데뷔 무대에 나선 콩고민주공화국의 돌풍을 넘지 못했다.피파랭킹 5위의 포르투갈은 18일(한국시간) 미국 휴스턴에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전에서 콩고민주공화국(46위)과 1대1로 비겼다. 주앙 네베스의 선제골로 기선을 제압했지만 요안 위사에게 동점골을 허용하며 승점 1점에 만족해야 했다.하루 전 아르헨티나를 이끌고 해트트릭을 작성한 리오넬 메시에 이어 개인 통산 여섯 번째 월드컵 무대를 밟은 호날두는 끝내 골맛을 보지 못했다. 후반 들어 세 차례 슈팅을 시도했지만 결정력을 보여주지 못했고, 포르투갈 공격도 기대 이하에 머물렀다.경기 초반 분위기는 포르투갈 쪽이었다. 전반 6분 페드루 네투의 크로스를 네베스가 헤더로 연결하며 선제골을 터뜨렸다. 이른 시간 리드를 잡은 포르투갈은 높은 점유율을 앞세워 경기를 지배하는 듯했다.포르투갈은 지나치게 여유로운 경기 운영에 빠졌다. 브루노 페르난데스와 비티냐가 중원에서 볼을 돌렸지만 전진성은 부족했고, 측면 크로스 역시 상대 밀집 수비에 번번이 막혔다. 최전방의 호날두도 박스 안에서 고립되며 위력을 보여주지 못했다.반면 콩고민주공화국은 철저한 실리 축구로 맞섰다. 5백을 중심으로 수비 라인을 촘촘히 구축했고, 찬셀 음벰바와 악셀 튀앙제브가 중앙을 단단히 지켰다. 포르투갈의 공세를 견뎌낸 콩고민주공화국은 전반 추가시간 세트피스 한 방으로 균형을 맞췄다. 아르튀르 마수아쿠의 크로스를 위사가 헤더로 마무리하며 역사적인 월드컵 첫 골을 터뜨렸다.동점 이후에도 흐름은 크게 달라지지 않았다. 포르투갈은 프란시스쿠 콘세이상, 하파엘 레앙, 곤살루 하무스 등을 잇달아 투입하며 승부수를 던졌지만 공격은 답답했다. 후반 10분 주앙 칸셀루의 오버헤드킥이 오프사이드로 취소됐고, 후반 중반 찾아온 호날두의 결정적 슈팅도 골문을 외면했다.오히려 콩고민주공화국은 바캄부를 앞세운 역습으로 포르투갈 수비 뒷공간을 공략하며 추가 실점 위기까지 안겼다. 경기 막판까지 집중력을 잃지 않은 콩고민주공화국은 결국 값진 승점 1점을 지켜냈다.이번 대회 들어 유럽 강호들의 고전이 이어지고 있다는 점도 눈길을 끈다. 독일과 프랑스를 제외하면 잉글랜드, 벨기에, 포르투갈 등 우승 후보들이 첫 경기에서 기대에 못 미치는 경기력을 보이고 있다. 시즌 종료 직후 치러지는 월드컵 특성상 선수들의 체력 부담이 크고, 상대적으로 부담이 적은 언더독 국가들이 조직력과 활동량을 앞세워 적극적으로 맞서고 있기 때문이다.특히 이번 대회에서는 첫 월드컵 무대를 밟은 국가들의 선전이 두드러진다. 역사적인 첫 출전이라는 동기부여 속에 수비 조직력과 역습 완성도를 극대화하며 강호들을 괴롭히고 있다. 콩고민주공화국 역시 52년 만에 밟은 월드컵 본선 무대에서 포르투갈을 상대로 전혀 주눅 들지 않는 경기력을 선보이며 이번 대회의 새로운 다크호스로 떠올랐다.메시가 해트트릭으로 월드컵 개막을 화려하게 장식한 반면 호날두는 침묵했다. 또 월드컵 첫 출전국 콩고민주공화국은 우승 후보 포르투갈을 상대로 값진 승점을 따내며 전 세계 축구팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.