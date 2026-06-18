코웨이, ‘룰루 더매너 비데’ 광고 공개…“뮤지컬 형식”

[사진자료4] 코웨이, ‘룰루 더매너 비데’ 뮤지컬 광고 캠페인 스틸 컷 0 '룰루 더매너 비데' 뮤지컬 광고 캠페인. /코웨이

코웨이가 배우 곽선영·장승조씨와 함께한 '룰루 더매너 비데' 신규 광고 캠페인을 공개했다.18일 코웨이에 따르면 이번 신규 광고 캠페인은 '더매너가 매너를 만든다(The Manner makes manner)'를 콘셉트로 매너 없는 세상에 더매너 비데가 등장해 새로운 매너를 전파하는 이야기를 뮤지컬 형식으로 담아냈다.더매너 비데 신규 광고 캠페인은 예고편과 본편 3막으로 구성됐다. 곽씨와 장씨가 뮤지컬 무대를 배경으로 노래와 퍼포먼스를 선보이며 매너 없는 세상에 더매너 비데가 등장해 새로운 변화를 만들어가는 과정을 유쾌하게 그려낸다.여기에 더매너 비데만의 차별화된 기능을 압도적인 스케일의 뮤지컬 무대와 중독성 있는 넘버로 풀어내 보는 재미를 더했다.코웨이는 신규 광고 캠페인을 기념해 공식 유튜브 채널에서 댓글 이벤트도 진행한다. 광고 영상을 시청한 뒤 감상평을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다.코웨이 관계자는 "룰루 더매너 비데만의 혁신성과 차별화된 가치를 소비자들이 쉽고 재미있게 공감할 수 있도록 뮤지컬 형식으로 기획했다"며 "앞으로도 새로운 콘텐츠와 다양한 마케팅 활동을 통해 코웨이 룰루 브랜드의 가치와 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.