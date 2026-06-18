예술과 시장이 만난다…광주 대인예술야시장 19일 개장

10월31일까지 금·토요일 총 12회 운영

거리 공연·플리마켓·문화예술 체험 등 참여성·예술성 강화

대인예술야시장 0 지난해 대인예술야시장에 개장해 문화예술의 창작과 향유 활동 프로그램이 운영돼 시민들로 붐비고 있다./이명남 기자

광주광역시가 문화예술과 전통시장이 결합한 '2026 대인예술야시장'을 오는 19일부터 10월 31일까지 운영한다.18일 광주시에 따르면 대인예술야시장은 문화체육관광부가 지원하는 '아시아 문화예술 활성화 거점 프로그램'의 일환으로 추진되며, 광주시와 대인예술시장이 협력해 운영한다.대인예술야시장은 개장 기간 금요일 혹은 토요일 오후 4시부터 9시까지 총 12회 운영한다. 특히 6월 19일부터 27일까지 2주간은 월드컵 축제 분위기에 맞춰 매주 금요일과 토요일에 개장한다.올해 대인예술야시장은 '예술과 문화 기반 야시장 축제'를 주제로 예술성과 참여성을 한층 강화했다. 대인시장 전역에서는 △거리 공연(버스킹) △마술 △디제잉 등 다양한 공연이 펼쳐지고, 총 24팀의 판매자(셀러)가 개성 있는 상품을 선보일 예정이다. 이와 함께 푸드트럭 먹거리와 회화, 도예, 수공예 등 가족 체험형 문화예술 콘텐츠도 준비됐다.광주시는 지역 청년예술인의 입주 창작활동 지원 프로그램인 '레지던시'를 기존 5명에서 7명으로 확대 운영해 대인예술시장의 문화예술 정체성을 더욱 강화한다.이번 레지던시에는 조소, 금속공예, 섬유조형, 평면회화, 향기 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활동하는 작가 7명을 선발했다. 이들은 앞으로 6개월 동안 대인예술시장을 무대로 작품 활동을 이어가며 굿즈 제작, 체험 프로그램 운영, 전시 콘텐츠 기획, 상인과 협업 프로젝트 등을 수행할 예정이다.또, 미술 체험공간인 '별별상상정원'과 시민 누구나 참여할 수 있는 나눔마켓이 운영된다. 한평갤러리에서는 오건호 작가의 펜드로잉 전시회 '일펜단심'을 열어 대표작 30여 점을 선보인다.대인예술야시장의 모든 프로그램은 자체 누리집과 전용 사회관계망서비스를 통해 사전 예약할 수 있다. 자세한 사항은 대인예술시장 누리집과 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.황인채 문화체육실장은 "대인예술야시장을 지역 문화예술과 전통시장에 새로운 활력을 불어넣는 문화예술 기반 축제로 준비했다"며 "시민과 관광객이 함께 즐기며 광주만의 문화적 매력을 체험할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.