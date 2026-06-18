지역 맞춤형 공략 나선 기업들…“마케팅 활동서 필요”

앳홈의 가전 브랜드 '미닉스', 대전 신세계 아트 앤 사이언스점 입점

배민, '2026 경산 카페 축제'에 국내 기업 유일 후원사로 참여

[앳홈 사진자료] 미닉스 대전 신세계 Art & Science점 입점 0 대전 신세계 아트 앤 사이언스점에 입점한 미닉스. /앳홈

[보도자료이미지] 배민, '2026 경산 카페 축제' 후원···상생 행보 강화_26.06.18 1

기업들의 지방을 중심으로 왕성한 활동을 전개하고 있다. 고객과의 접점을 확대하기 위한 차원에서 강화하고 있는데 지역 행사 참여 등 다양한 형식을 보이고 있다.18일 관련업계 등에 따르면 앳홈의 가전 브랜드 '미닉스(Minix)'는 오는 20일 대전 신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science)점에 공식 입점하며 충청권 소비자 접점 확대에 나선다. 미닉스의 세 번째 백화점 매장 오픈이다.미닉스는 지난해 신세계백화점 강남점 입점을 시작으로 올해 3월 부산 센텀시티점에 진출했으며, 센텀시티점 오픈 이후 3개월 만에 대전까지 입점하며 오프라인 유통망 확대에 속도를 내고 있다.미닉스는 이번 대전점 오픈을 통해 대전·충청 고객들의 제품 체험과 구매 편의성이 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.미닉스는 이번 입점을 기념해 20~30일까지 '미닉스 썸머 블랙 프라이데이(SUMMER BLACK FRIDAY)' 프로모션 행사를 열고 주요 제품을 최대 41% 할인된 가격에 판매한다.방문객들을 위해 부산 센텀시티점 입점 당시 큰 호응을 얻었던 '미닉스 런(Minix Run)' 이벤트를 이달 20일과 27일 오후 2시에 진행한다. 선착순 50명에게 추첨을 통해 음식물처리기 '더 플렌더 맥스(MAX)'와 무선 청소기 '더 슬림'을 증정한다. 참여 고객 전원에게는 미닉스 전 제품 1만원 할인권과 커피 기프티콘을 제공한다.최근 3년 이내 결혼했거나 1년 이내 결혼을 앞둔 예비 신혼부부를 대상으로 '혼수가전 2+1' 혜택을 운영한다. 더 플렌더 맥스를 포함한 미닉스 가전 구매 시 추가 할인과 함께 무선 청소기 '더 슬림'을 선착순 증정한다.카카오톡 회원가입 고객을 대상으로 '꽝 없는 뽑기 이벤트'도 진행한다. 1등 당첨자에게 더 플렌더 맥스를 증정하며 참여 고객에게는 다양한 굿즈와 할인 쿠폰을 제공한다. 제품 구매 고객에게 100% 당첨 스크래치 럭키 쿠폰과 제품별 맞춤 사은품을 증정하는 등 다양한 혜택을 마련했다.배달의민족 운영사 우아한형제들은 오는 27일부터 경북 경산시 남천변 일대에서 진행되는 '2026 경산 카페 축제'에 국내 기업 유일 후원사로 참여한다.배민은 27일, 28일 이틀간 즉시배달 장보기 서비스 배민B마트 부스를 현장에 마련해 농산물 판로 지원 등 B마트의 지역 상생 사례를 소개한다. 부스를 방문객 대상 배민PB상품 '배민이지'의 국내산 아카시아꿀, 국산 고춧가루, 볶음참깨, 스낵, 간편국 등을 경품으로 증정하는 룰렛 이벤트를 진행한다.배민 앱에서 인근 음식점이나 B마트 상품을 주문한 뒤 현장에서 바로 수령할 수 있는 배민 전용 '배달존'도 운영된다. 행사장 인근 음식점에서 사용가능한 5000원 할인쿠폰과 축제에 참여하는 카페 9곳에서 사용할 수 있는 픽업(포장주문) 전용 2000원 쿠폰을 제공한다.이와 함께 오는 24~30일까지 배민B마트에서 '신비복숭아 기획전'을 열고 경산에서 수확한 신비복숭아를 매입가 수준으로 할인 판매한다. 경산 지역 고객에게는 배민B마트 5000원 할인쿠폰(신비복숭아 전용)을 추가로 발급하고 축제기간 무료배달 최소주문금액 조건을 3만원에서 1만5000원으로 낮춘다.업계에서는 기업들의 이 같은 행보가 꾸준히 이어질 것으로 내다봤다. 업계 관계자는 "마케팅 차원의 활동을 전개할 경우 지역 맞춤형 공략이 필요하다는 게 대체적인 시각"이라며 "앞으로도 이와 유사한 흐름이 계속될 가능성이 크다"고 말했다.