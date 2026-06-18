성평등부, AI 성별 편향·청년 성별인식…정책 재정비 시동

양성평등위 전문위원회 개편 후 첫 회의

19일부터 3회 분야별 전체회의 개최…성별균형 정책 공유

성평등가족부1 0 상평등가족부 서울정부청사/김보영 기자

정부가 인공지능(AI) 성별 편향 문제와 지역 여성 일자리, 청년세대 성별 인식 격차 등 성평등 현안에 대응하기 위해 분야별 정책 개선에 나선다.성평등가족부는 오는 19일과 22일, 25일 정부서울청사에서 양성평등위원회 제1·2·3전문위원회 전체회의를 차례로 개최한다고 18일 밝혔다.이번 회의는 지난 4월 발표한 '성평등정책 추진체계 강화 방안'의 후속 조치로 기존 분과위원회를 분야별 전문위원회로 개편한 이후 처음 열리는 전체회의다.양성평등위원회 전문위원회는 위원회의 효율적인 운영과 범부처 협업과제 발굴을 지원하는 실무 논의 기구다. 분야별 정책 현안을 심층적으로 검토하고 개선 방향을 마련하는 역할을 맡는다. 전체회의는 3개 전문위원회별로 진행된다.제3전문위원회는 19일 성평등문화 분야 회의를 열고 성별균형 성평등 정책을 논의한다. 제2전문위원회는 22일 지역 인구구조 변화와 주력 산업 현황을 진단하고 지역 특성을 반영한 여성 일자리 발굴 방안을 논의한다. 제1전문위원회는 25일 국내외 인공지능(AI) 분야 최신 동향을 점검하고 AI 기술과 서비스에서 나타날 수 있는 성별 편향 문제를 줄이기 위한 정책 방향을 논의할 예정이다.성평등부는 각 전문위원회가 전체회의 이후에도 2~3개월 동안 외부 전문가와 함께 후속 논의를 이어가며 정책 개선안을 마련할 계획이다.이경숙 성평등부 성평등정책실장은 "이번 양성평등위원회 전문위원회 개편을 통해 각 분야 전문가들이 보다 깊이 있게 현안을 논의하고 실효성 있는 개선 방안을 도출할 수 있는 환경을 마련했다"며 "회의에서 제기되는 다양한 의견과 정책 제안들을 충분히 검토해 향후 성평등 정책에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.