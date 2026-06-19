지난해 가축 38만마리 피해…전북자치도, 폭염 대응 예산 확대

폭염 스트레스 완화제 지원 등 24억원 규모 예방사업 확대

폭염에 취약한 닭·오리·돼지 소규모 축산농가 우선 지원

전북특별자치도 청사 0 전북특별자치도 청사

전북특별자치도가 여름철 폭염으로 인한 가축 피해를 줄이기 위해 예비비 16억원을 긴급 편성하고 축산농가 지원을 확대한다.전북자치도는 19일 폭염 스트레스 완화제 지원사업에 예비비 16억원을 추가 투입해 총 24억원 규모로 사업을 확대한다고 밝혔다.도에 따르면 지난해 전북지역에서는 폭염으로 890개 농가에서 38만 2833마리의 가축 피해가 발생했으며, 피해액은 48억 3600만 원에 달했다. 가축 폭염 피해 규모는 2023년 14만 6000마리에서 2024년 28만 7000마리, 2025년 38만 3000마리로 지속 증가 추세다.이에 도는 올해 본예산으로 확보한 폭염 스트레스 완화제 지원사업비 8억원 외에 예비비 16억원을 추가 확보해 총 24억원 규모로 사업을 확대 추진한다. 확보된 예산은 폭염에 취약한 닭·오리·돼지를 사육하는 소규모 축산농가를 우선 대상으로 지원되며, 시군별 수요조사를 거쳐 6월 말까지 신속히 공급할 계획이다.도는 폭염에 선제적으로 대응하기 위해 지난 4월 과거 피해 이력이 있거나 사육밀도가 높은 농가 등 폭염 취약 축산농가 206개소를 대상으로 축사 냉방시설과 사육환경 등을 점검했다.아울러 올해 폭염 대응을 위해 가축재해보험 농업인부담금 지원 126억원, 가축사육환경 개선사업 16억원, 폭염 스트레스 완화제 지원사업 24억원 등 총 166억원 규모의 예산을 투입하고 있다.특히 냉방기, 쿨링패드, 환풍기 등 폭염 대응 장비 지원과 가축재해보험 가입 지원을 통해 농가의 피해 예방과 경영안정을 지원하고 있다. 오는 9월 30일까지는 '축산분야 폭염대응 상황실'을 운영해 기상특보 발령 시 비상근무와 상황 관리를 실시하는 등 현장 대응체계를 강화할 계획이다.민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "기후 변화로 폭염이 더욱 빈번하고 강해지는 만큼 사전 예방과 신속한 대응이 중요하다"며 "농가에선 철저한 관리와 예방에 힘써주길 바란다"고 당부했다.