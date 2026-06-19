시진핑 장기집권은 中 불가역적 현실, 곳곳에 징후

공산당, '시진핑 사상' 학습 지시

장기집권 위한 포석 곳곳에 명확

올드보이 은퇴 불문율 등도 와르르

clip20260619153940 0 지난해 인민해방군의 모 부대를 방문, 시찰한 시진핑 중국 총서기 겸 국가주석. 이때에도 그의 장기 집권 가능성은 거의 기정사실이라고 할 수 있었다. 가장 오른쪽에 지난해 숙청된 장유샤 전 중앙군사위원회 부주석의 얼굴이 보인다./중국 국영 중국중앙텔레비전(CCTV)

내년 가을 열릴 당 제21차 전국대표대회(매 5년마다 열리는 전당대회)에서 4연임에 나설 것이 확실한 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 장기 집권은 중국 정계의 불가역적인 현실이 될 것이 확실시되고 있다. 경우에 따라서는 종신 집권으로 이어질 것으로 해석이 가능한 너무나 유력한 징후도 곳곳에 나타나고 있다.당장 당 중앙당건설공작영도소조가 시 주석의 당 건설 사상을 공식화하면서 각급 조직에 학습할 것을 지시한 사실을 우선 대표적으로 꼽을 수 있다. 관영 신화(新華)통신의 19일 보도에 따르면 '시진핑 당 건설 사상 학습·관철에 관한 통지'를 전날 발표하면서 향후 일정 시기 동안 이를 중요한 정치 임무로 삼아야 한다고 밝힌 것으로 알려지고 있다. 그의 장기 집권을 위한 권력 기반을 한층 강화하기 위해 아예 당 차원에서 나섰다고 볼 수밖에 없다.장기 집권에 최대 방해 세력이 될 수 있는 군부를 3년여 전부터 최근까지 아주 초토화시킨 시 주석의 행보 역시 거론해야 한다. 현재 통상 7명 전후로 구성되는 중앙군사위원회 위원이 주석인 그와 장성민(張升民·68) 부주석 외에 없다면 더 이상 설명은 사족이라고 할 수 있다. 그와 막역한 관계였던 장유샤(張又俠·75) 부주석까지 지난해 숙청당해 낙마한 것은 다 이유가 있다고 해야 한다.당정 최고 지도부의 은퇴 시기 연령을 규정한 칠상팔하(七上八下·67세에는 현역, 68세 이후는 은퇴함) 불문율을 최근 아예 폐기해버린 듯한 느낌을 주는 인사도 주의를 요한다. 주위에서 그의 장기 집권에 시비를 걸 여지를 주지 않기 위한 고육책이라고 할 수 있다. 실제로 최근 그의 최측근으로 알려진 차이치(蔡奇·71) 정치국 상무위원회 위원 겸 중앙판공청 주임이 중앙당교의 새 교장으로 임명돼 상당 기간 더 현역으로 활동할 수 있는 여지를 가지게 된 사실을 봐도 좋다.이 점에서는 시 주석을 대리해 외국 정상들을 접견하는 일을 주로 하는 한정(韓正·72) 국가부주석 역시 비슷하다. 2023년 3월 초 열린 제14기 전국인민대표대회(전인대·국회) 1차 회의에서 현직에 임명될 때 이미 69세의 나이였음에도 칠상팔하 원칙과는 무관하게 국가급 지도자의 일원으로 남을 수 있었다.차이 상무위원 겸 주임과 한 부주석의 케이스만 봐도 68세 이상의 나이가 되면 무조건 당정 최고 지도부에서 은퇴해야 한다는 규정은 사실상 무력화됐다고 해야 한다. 시 주석이 장기 집권에 나서더라도 시비를 걸 여지는 완전히 사라졌다고 해도 과언이 아니다.후계자를 용납하지 않는 듯한 당정 내의 분위기는 더 말할 필요가 없다. 한때 후진타오(胡錦濤) 전 총서기 겸 국가주석의 황태자로 유명했던 후춘화(胡春華·63) 중국인민정치협상회의(정협) 부주석이 지금 과거의 영광을 뒤로 한 채 조용히 숨 죽이고 지내는 현실만 봐도 좋다. 언론의 주목을 받던 차세대 유력 정치인들이 줄줄이 낙마한 것 역시 같은 맥락이라고 할 수 있다.여러 정황을 보면 시 주석의 장기 집권은 이제 가능성을 훨씬 뛰어넘어 완전한 현실이 되고 있다. 불가역적 운운은 그야말로 정곡을 찌른 말이라고 할 수 있을 듯하다.