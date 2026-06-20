닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 아시아·호주

[찰리우드의 사생활] 탕웨이 곧 50세 엄마 예정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260620010006984

글자크기

닫기

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 06. 20. 08:42

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

둘째 가진 사실 최근 공개
출산 임박한 것으로 알려져
홍콩에서 출산할 가능성 농후
clip20260620083834
출산이 임박한 것으로 보이는 탕웨이./신징바오(新京報).
한국 며느리로 유명한 중국의 국민 배우 탕웨이(湯唯·47)가 50대를 바라보는 나이에 둘째 출산이 임박한 것으로 알려지고 있다. 출산 예정지는 친정 중국, 시댁 한국도 아닌 홍콩이 유력하다고 한다.

중화권 연예계 정보에 밝은 베이징 소식통들의 20일 전언에 따르면 탕은 최근 남편 김태용 감독과 함께 홍콩국제공항에서 목격된 것으로 전해지고 있다. 당시 더욱 불룩해진 배가 목격된 만큼 출산이 임박했다는 소문이 파다해질 수밖에 없었다. 더불어 둘째는 홍콩에서 출산할 것이라는 근거 있는 관측도 돌았다.

실제로도 그럴 가능성은 높아 보인다. 일설에는 이미 병원까지 예약했다는 설이 근거 있게 도는 것이 현실이다. 홍콩 언론 역시 그녀의 현지 출산설에 동조하는 자세를 보이는 것을 보면 틀린 소문 만은 아닌 것으로 보인다. 개인적 선택인 만큼 하나 문제가 될 것은 없다. 그럼에도 중국에서 보내는 시선은 곱지 않다. 모국 중국의 의료 수준을 우습게 보느냐는 얘기가 될 듯하다.

clip20260620083745
최근 홍콩국제공항에서 남편과 함께 목격된 탕웨이./신징바오.
그녀는 최근 무려 50세가 다 된 나이에 둘째를 가진 사실을 공개한 바 있다. 첫째가 태어난 이후 10여년 만이니 그녀로서는 기쁨에 겨워 공개할 만도 했다. 아무려나 그녀는 무려 50세가 다 된 나이에 임신과 출산을 하는 대기록에 도전하는 기염을 토하게 됐다. 소식통들에 따르면 출산 이후에는 당분간 육아에 전념하면서 다시 활동 시기를 저울질할 것으로 알려지고 있다.
홍순도 베이징 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기