LG, 6·25 참전 에티오피아 ‘강뉴부대’ 후손 방한 후원

[사진]6·25전쟁에 참전했던 에티오피아 강뉴부대 참전용사들의 후손 34명으로 구성된 강뉴합창단이 에티오피아 현지에서 공연하는 모습(사진제공_사단법인 따뜻한 하루) 0 6·25전쟁에 참전했던 에티오피아 강뉴 부대 참전용사 후손으로 구성된 '강뉴 합창단'이 오는 22일 방한한다. LG는 체류 전반을 후원한다. 사진은 강뉴합창단이 에티오피아 현지에서 공연하는 모습/사단법인 따뜻한하루

LG가 6·25전쟁에 참전한 에티오피아 '강뉴(Kagnew)부대'의 영웅과 후손들의 방한 여정을 후원한다고 21일 밝혔다.에티오피아 참전용사 후손 34명으로 구성된 '강뉴합창단'과 테스파예 아스마마우(95세) 6·25 전쟁 참전용사 등 총 35명은 오는 22일부터 36일간 대한민국을 찾을 예정으로, LG는 항공권과 숙박비 등 방한단의 체류 전반을 전액 후원한다.행사를 주최·주관하는 사단법인 따뜻한 하루는 2016년부터 에티오피아 강뉴부대 참전용사 지원사업을 지속해 왔으며, 2018년 강뉴합창단을 창단해 음악 교육과 국제 문화 교류 활동을 진행 중이다. LG는 국가보훈부와 함께 행사를 후원, 민관협력 모범 사례를 제시한다.에티오피아는 아프리카에서 유일하게 6·25 전쟁 지상군으로 참전했다. 당시 하일레 셀라시에 황제의 결단으로 참전한 황실근위대 강뉴부대는 최전방인 준부 전선에서 253전 253승이라는 기록을 세운 바 있다. 참전으로 강뉴부대원은 122명이 전사하고, 536명이 부상을 입기도 했다.참전 용사 후손들이 구성한 강뉴합창단은 24일 국회에서 열리는 '국제보훈·평화프로젝트 음악회', 25일 수원에서 열리는 '6·25 전쟁 76주년 기념식'에 참석하는 등 다양한 일정을 소화한다. 25일(목)에는 잠실야구장에서 열리는 LG트윈스와 삼성라이온즈의 프로야구 경기에서 애국가도 부를 예정이다. 방한단은 7월 27일 '유엔군 참전의 날' 기념 공연을 끝으로 일정을 마무리한다.LG는 이번 후원 외에도 에티오피아를 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. KOICA 및 에티오피아 정부와 협력해 2014년 기술 교육기관인 'LG-KOICA 희망직업훈련학교'를 건립하고, 현지 청년들에게 양질의 IT 기술 교육을 제공해 오고 있다. 우수 졸업생에게는 LG전자 중아서비스법인 인턴십 기회도 제공하는 등 지난 13년간 현지 청년 600여 명을 산업 인재로 육성하며 희망학교를 글로벌 교육 원조의 성공 모델로 키워냈다.LG 관계자는 "이번 강뉴합창단의 방한은 에티오피아 참전용사의 숭고한 희생을 기리는 것을 넘어, 미래 세대와 음악을 통해 교류하는 뜻깊은 기회"라며, "앞으로도 대한민국을 위해 헌신한 이들을 잊지 않고, 사회적 책임을 다하는 의미 있는 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.