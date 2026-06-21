삼성전자, 개방형 생태계로 건강관리 혁신…커넥티드 케어 비전 제시

스마트폰부터 가전까지 아우르는 생태계 기반

파트너십 확대해 개방형 생태계 구축

집에서부터 기기 연동으로 건강 모니터링

삼성전자, '커넥티드 케어' 헬스 비전 토론… 개방된 협업 생태계 강조(2) 0 프랑스 파리에서 열린 '비바테크 2026'에서 삼성전자가 19일(현지시간) '더 건강한 내일로의 초대'를 주제로 패널토론 개최했다. 왼쪽부터 마이클 두브로브스키 사이폭스 CEO, 알리나 수 제너레이션 랩 CEO,마이크 맥쉐리 젤스 CEO, 박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀장, 데이비드 리 삼성넥스트 센터장./삼성전자

삼성전자가 유럽 최대 스타트업·테크 박람회인 비바테크 2026에서 개방형 협업을 기반으로 한 미래 헬스케어 비전 '커넥티드 케어(Connected Care)'를 소개하며 AI 기반 건강관리 생태계 확대 전략을 제시했다.삼성전자는 19일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 비바테크 2026에서 글로벌 청중 1000여 명을 대상으로 패널 토론을 개최했다고 21일 밝혔다. 행사에는 박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀장과 데이빗 리 삼성넥스트 센터장, 젤스(Xealth)·제너레이션랩(Generation Lab)·사이폭스 헬스(SiPhox Health) 등 파트너사 경영진이 참석해 AI 시대 헬스케어의 미래와 협업 생태계의 중요성을 논의했다.이날 토론에서 '커넥티드 케어' 비전을 중심으로 예방 중심 건강관리의 중요성을 강조했다. 커넥티드 케어는 질병이 발생한 뒤 치료하는 방식에서 벗어나 스마트 기기와 플랫폼을 활용해 건강 상태를 지속적으로 관리하고 질병을 사전에 예방하는 것을 목표로 한다.박 팀장은 삼성 헬스 월간 활성 이용자(MAU) 7700만명과 스마트싱스 가입자 4억6000만명에 달하는 글로벌 사용자 기반을 소개하며 삼성전자의 강력한 생태계를 강조했다. 삼성전자는 반도체부터 스마트폰, 웨어러블은 물론 TV와 가전제품까지 다양한 기기를 연결해 건강관리 서비스를 제공할 수 있는 점을 경쟁력으로 내세웠다.특히 스마트싱스를 기반으로 한 '커넥티드 홈' 환경이 미래 헬스케어의 핵심이 될 것으로 전망했다. 삼성전자는 자사 제품뿐 아니라 다양한 파트너사의 기기를 연동해 개인 맞춤형 자동화 서비스와 패밀리 케어, 펫 케어 등 생활 밀착형 서비스를 제공하고 있다.행사에 참석한 파트너사들도 삼성전자의 개방형 생태계를 높이 평가했다. 제너레이션랩은 가정에서 생물학적 나이를 측정하고 노화를 관리하는 솔루션을, 사이폭스 헬스는 집에서 혈액검사를 통해 건강 상태를 확인할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 젤스는 병원 치료와 일상 속 건강관리를 연결하는 연속적 헬스케어 플랫폼 구축에 협력하고 있다.삼성전자는 이날 개발자를 위한 '삼성 헬스 SDK 스위트'도 소개했다. 이를 활용하면 외부 개발자들이 삼성의 센서 기술과 헬스 플랫폼을 기반으로 새로운 헬스케어 서비스를 개발할 수 있다. 또한 보안 플랫폼 '녹스(Knox)'를 통해 건강정보를 안전하게 보호하며 신뢰성 높은 헬스케어 환경을 구축하고 있다고 설명했다.박 팀장은 "향후 AI 기반 연결 생태계가 사용자의 건강 상태와 필요를 스스로 이해하는 일상의 동반자가 될 것"이라며 "개인의 건강 목표 달성을 돕는 새로운 헬스케어 경험을 제공하겠다"고 말했다.