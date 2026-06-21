강삼영 당선인, 원주 방문...혁신도시 남자고교 부족 등 해법 찾아

강삼영 강원교육감 당선인 0 강삼영 강원특별자치도 교육감 당선인./연합뉴스

강삼영 강원특별자치도교육감 당선인은 22일 인수위원회 위원들과 함께 원주지역 교육 현안을 직접 점검하기 위한 첫 현장 방문에 나선다.교육 현장의 목소리를 직접 듣고 시급한 교육 현안을 점검하기 위한 취지다. 특히 원주혁신도시에서 지속적으로 제기돼 온 남자고등학교 부족 문제와 이에 따른 장거리 통학, 과밀 문제를 중점적으로 살펴볼 예정이다.고위험 학생 지원을 강조해온 강 당선인은 오후 원주가정형Wee센터 숨길학교를 먼저 방문해 운영 현황을 점검한다. 원주가정형Wee센터는 가정·학교·개인적 어려움으로 위기를 겪는 중·고교 여학생들이 학업을 중단하지 않도록 돌봄·상담·치유·교육을 통합 지원하는 기숙형 대안교육기관이다. 강 당선인은 센터의 학생 지원 체계와 교육 프로그램 운영 현황을 살펴보는 한편, 인력과 시설 등 현장의 어려움을 청취할 예정이다.이어 원주 혁신도시 내 남자고교 설립 부지로 거론되고 있는 옛 종축장 부지를 방문한다. 원주 혁신도시는 학생 수 증가에 비해 남자고교가 부족해 장거리 통학과 과밀 문제 등이 지속적으로 제기돼 왔다. 강 당선인은 현장을 직접 둘러보며 남자고등학교 설립을 위한 현실적 여건을 점검하고, 학생 통학 불편을 해소할 수 있는 구체적인 대안 마련에 나선다. 이어 원주교육지원청을 방문해 통학문제를 포함한 지역 교육 현안을 청취하고 의견을 나눈다.이후 구자열 원주시장 당선인과 만나, 혁신도시 학생 통학 문제와 남자고등학교 설립 필요성 등 지역 교육 현안에 대해 협력 방안을 논의한다. 교육청과 지자체가 함께 풀어야 할 과제인 만큼 긴밀한 협력 체계 구축 방안도 함께 모색한다.강 당선인은 "원주 혁신도시 학생들의 통학 불편과 학교 부족 문제는 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "학생과 학부모가 겪고 있는 어려움을 직접 확인하고, 현장의 목소리를 바탕으로 체감할 수 있는 해결 방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.