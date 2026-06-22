부천 여름밤, 치맥·영화·축구로 화끈하게 불태운다

2026 부천 위조이 치맥축제 in BIFAN, 내달 3~4일 개최

clip20260622080927 0 지난해 7월 시청 잔디광장에서 열린 2025년 위조이 치맥축제에 참석한 부천시민들이 축제를 즐기고 있다. /부천시

clip20260622080954 0 한국만화영상진흥원 장석우 작가가 디자인한 '2026 부천 위조이 치맥축제 in BIFAN 홍보 포스터./부천시

경기 부천시의 여름 대표축제로 자리잡아 가고 있는 '2026 부천 위조이 치맥축제 in BIFAN'가 다음달 3일부터 4일까지 이틀간 시청 잔디광장과 차 없는 거리 일대에서 열린다.22일 부천시에 따르면 이번 축제는 'Beer & Film · Kick · Beat'를 주제로 영화와 음악, 축구, 수제 맥주를 함께 즐길 수 있는 복합문화축제로 마련됐다.특히 올해 축제는 부천시를 대표하는 또다른 행사인 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)와 연계해 시민과 관광객이 도심 속에서 문화와 여가를 함께 누릴 수 있도록 운영된다.축제 기간에는 야외 영화 상영과 부천FC 원정경기 생중계를 비롯해 VR 공연, 호러나이트 좀비공연, 별난잔디 콘서트 등 다채로운 문화프로그램이 펼쳐진다. 또한 다회용컵 꾸미기와 스크래치 메모 체험·전시 등 시민 참여형 프로그램도 마련해 관람객들이 직접 참여하며 축제를 즐길 수 있도록 했다.올해는 축제 상징성을 높이기 위해 공식 캐릭터 '위(WE)'와 '조이(JOY)'를 처음 선보인다. 웃음 꽃가루를 전하는 꿀벌 캐릭터 '위'와 따뜻한 위로를 건네는 병아리 캐릭터 '조이'를 활용한 다양한 콘텐츠를 운영하며, 캐릭터 디자인을 적용한 축제 한정판 논알코올 수제맥주도 만나볼 수 있다.축제장에서는 국내외 맥주대회 수상 경력을 보유한 히든트랙브루잉, 더테이블브루잉컴퍼니, 동두천브루어리, 미라클브루어리(아트몬스터), 크래머리, 대천브루어리, 부족한녀석들 등 7개 수제맥주 브루어리가 참여해 다양한 수제맥주를 선보인다. 특히 올해는 논알코올 수제 맥주도 함께 운영해 가족 단위 방문객과 다양한 소비층이 함께 축제를 즐길 수 있도록 했다.지역경제 활성화를 위한 상생 프로그램도 함께 추진한다. 경기도 공공배달앱 '배달특급'과 협업해 할인쿠폰 제공하고, 한국외식업중앙회 부천시지부와 연계한 지역 외식업 이용 활성화 캠페인도 진행한다. 또한 부천맛집 할인쿠폰과 지역상생마켓, 현대백화점 중동점 식품 팝업스토어 등을 운영해 지역상권에 활력을 더할 예정이다.아울러 다회용컵을 지참하거나 BIFAN 영화 티켓을 소지한 방문객에게는 수제맥주 할인 혜택을 제공해 친환경 축제문화 확산에도 동참할 방침이다.조용익 시장은 "올해 위조이 치맥축제는 영화와 음악, 축구, 수제맥주를 함께 즐길 수 있는 부천만의 복합문화축제"라며 "시민과 관광객 모두가 안전하고 즐겁게 축제를 즐길 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.