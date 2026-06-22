대전시 ‘딥테크 스타트업’ 74곳 집중지원, 원천기술 찾는다

AI-바이오-로봇-우주항공-신약-방산 등

원천기술 기업, 자금-기술실증 등 지원

1. 대전시, 창업도시 프로젝트 참여기업 74개사 모집 0 창업도시 프로젝트 모집 포스터. /대전시

대전시가 창업도시 프로젝트를 통해 지역 딥테크 스타트업 74개 사를 집중 지원한다.대전시는 '2026년 창업도시 프로젝트' 참여기업을 모집한다고 22일 밝혔다.딥테크 스타트업(Deep Tech Startup)은 단순히 앱이나 플랫폼을 만드는 기업이 아니라, 과학·공학 기반의 원천기술을 사업화하는 기술 중심의 기업을 의미한다. 대전시의 경우 인공지능(AI), 바이오, 로봇, 우주항공, 신약, 방위산업 등의 딥테크를 중점적으로 육성하고 있다.창업도시 프로젝트는 수도권과 비수도권 간 창업생태계 양극화를 완화하기 위해 중소벤처기업부가 올해 처음 추진하는 사업이다.대전과 광주, 대구, 울산 등 4개 광역시가 창업도시로 지정됐다. 대전시는 이 가운데 가장 많은 74개 기업을 선정할 계획이다.사업은 '투자연계형 창업패키지'와 '지역창업패키지'로 나뉜다.투자연계형 창업패키지는 투자유치 이력이 있는 초기·도약 단계 창업기업을 대상으로 한다. 초기 단계 18개 사에는 최대 8000만 원, 도약 단계 13개 사에는 최대 1억5000만 원을 지원한다.지역창업패키지는 대전 소재 창업기업이나 대전 이전을 희망하는 창업기업을 지원한다. 신산업 분야는 최대 4억 원, 일반 분야는 최대 2억5000만 원을 지원한다.지역창업패키지는 지역성장 27개 사와 지역이전 16개 사 등 43개 사를 선정한다. 다른 창업사업화 지원사업과 중복 수행도 가능하다.대전 3대 중점산업인 신약·바이오, 우주·방산, 인공지능(AI)·로봇 분야 창업기업에는 서류평가 때 가점 1점이 부여된다. 연구원 출신 창업자와 이전 창업기업, 특구 사업자도 우대한다.딥테크 스타트업은 초기 매출이 없어도 투자를 받을 가능성이 높아진다. 시는 선정 기업들이 대전시의 지원외에도 투자유치를 잘 받을 수 있도록 △기술 우위성 △특허 보유 여부 △연구진의 전문성 △기술 상용화 가능성 △시장 규모와 사회적 파급력을 꼼꼼히 따진다는 계획이다.신청은 22일부터 7월7일 오후 3시까지 K-스타트업 누리집에서 온라인으로 하면 된다.대전시는 서류평가와 발표평가를 거쳐 7월 말 지원기업을 최종 선정하고 8월부터 사업비를 지급할 예정이다. 선정기업에는 사업화 자금과 함께 대전창조경제혁신센터의 기술실증, 투자유치, 글로벌 판로 개척 등 지역성장 프로그램이 제공된다.박종복 대전시 기업지원국장은 "이번 '창업도시 프로젝트'는 대전이 4개 창업도시 중 가장 많은 기업을 선정하는 사업"이라며 "대전의 우수한 딥테크 스타트업들이 적극 참여해 지역에 정착하고 지속적으로 성장하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.