李 지지율, 5주 연속 하락해 46.7%…취임 후 첫 데드크로스

0 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합 / 그래픽=박종규 기자

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 5주 연속 하락하며 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가를 앞섰다.



22일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15일부터 19일까지 전국 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 취임 55주차 국정 수행 긍정 평가는 46.7%로 집계됐다. 지난주보다 4.8%포인트 하락한 수치다.



부정 평가는 49.7%로 지난주보다 5.5%포인트 상승했다. 긍정과 부정 평가의 격차는 3.0%포인트로 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다'는 응답은 3.6%였다.



이 대통령 지지율은 5주 연속 하락했다. 일간 흐름에서도 지난 12일 48.1%였던 긍정 평가는 16일 47.6%, 17일 46.4%, 18일 46.8%를 기록한 뒤 19일 45.6%까지 내려갔다.





리얼미터는 "6·3 지방선거 관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반에 부정적 영향을 준 것"이라고 분석했다.이어 "유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 긍정 요인에도 불구하고 자산시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지 이탈이 나타나 하락세가 이어진 것으로 보인다"고 설명했다.권역별로는 대구·경북에서 9.9%포인트 하락해 낙폭이 가장 컸다. 인천·경기에서는 7.6%포인트, 서울에서는 7.4%포인트 떨어졌다. 수도권에서 비교적 큰 폭의 하락세가 나타난 점은 청와대 입장에서도 부담스러운 대목이다.연령대별로는 50대에서 9.1%포인트 하락해 가장 큰 감소폭을 보였다. 20대는 6.2%포인트, 40대는 5.5%포인트 각각 하락했다.한편 이번 조사는 무선 100% 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.