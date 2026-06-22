한화에어로, 韓 방산 첫 S&P ‘A-’…글로벌 톱티어 방산기업 반열 올랐다

록히드마틴·BAE시스템즈와 같은 등급

신용도 넘어 수출·현지 투자 협상 '신뢰 자산' 확보

사진1. 한화빌딩 전경 0 한화빌딩 전경. /한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 국내 방산기업 최초로 글로벌 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 'A-' 신용등급을 획득했다. 단순한 재무 평가를 넘어 해외 정부와 투자자들로부터 신뢰를 확보할 수 있는 기반을 마련하면서 글로벌 방산기업 반열에 한 발 더 다가섰다는 평가가 나온다.한화에어로스페이스는 22일 S&P로부터 A- 신용등급과 함께 등급 전망 '안정적(Stable)' 평가를 받았다고 밝혔다. 국내 방산·우주항공 기업이 글로벌 신용등급을 획득한 것은 이번이 처음이다.김철홍 한화에어로스페이스 재무실장(CFO)은 "우수한 글로벌 신용등급 획득은 해외 정부와 현지 투자 협의 과정에서 신뢰를 담보할 수 있는 핵심 요소"라며 "이번 S&P 신용등급 획득을 바탕으로 방산·우주·항공을 아우르는 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.S&P의 A- 등급은 투자 적격 등급 가운데서도 안정성과 상환 능력이 우수한 기업에 부여된다. 글로벌 방산업체 가운데서는 록히드마틴과 BAE 시스템즈 등이 같은 등급을 보유하고 있다.S&P는 한화에어로스페이스를 한국 최대 방산기업으로 평가하며 K9 자주포와 다연장로켓 '천무'를 중심으로 한 주력 무기체계가 글로벌 방산시장 성장의 수혜를 받을 것으로 전망했다. 특히 유럽과 중동 지역을 중심으로 확대되는 수출 기반과 신속한 공급 능력, 북대서양조약기구(NATO) 표준과의 호환성을 핵심 경쟁력으로 꼽았다.또한 대한민국 안보에서 차지하는 중요성과 2025년 말 기준 약 37조원 규모의 수주잔고를 바탕으로 안정적인 매출 성장과 수익성 개선이 이어질 것으로 내다봤다.업계에서는 이번 신용등급 획득이 단순한 재무적 성과를 넘어 해외 사업 확대 과정에서 의미가 크다고 보고 있다. 글로벌 신용등급은 해외 정부와의 계약이나 현지 투자, 금융 조달 과정에서 기업의 신뢰도를 보여주는 핵심 지표로 활용되기 때문이다. 특히 한화에어로스페이스가 유럽과 중동을 넘어 미국과 호주 등으로 사업 영역을 넓히고 있는 만큼 향후 글로벌 사업 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.