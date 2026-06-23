위시켓, 아마존웹서비스와 전략적 협력 협약 체결

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위시켓은 아마존웹서비스(Amazon Web Services, AWS)와 전략적 협력 협약을 체결하고 국내 기업의 인공지능(AI) 및 클라우드 도입 지원을 위한 협력에 나선다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 생성형 AI와 데이터 기반 업무 혁신에 대한 기업 수요가 확대되면서 국내 중소·중견기업의 AI 활용 역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

기업들은 AI 도입 과정에서 데이터 정비, 기존 시스템 연동, 클라우드 환경 구축, 운영 체계 마련 등 다양한 과제를 해결해야 한다. 이에 따라 단순 기술 도입을 넘어 실제 업무 환경에 적용할 수 있는 실행 체계 구축의 중요성이 커지고 있다.

양사는 이번 협약을 바탕으로 시장 진출 활동과 파트너 역량 강화 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다. 위시켓은 AWS의 클라우드 기술을 활용해 기업 고객의 AI 및 클라우드 도입과 운영을 지원할 예정이다.

위시켓은 AI 운영 전문 사업부인 AIDP를 통해 AI 도입 진단부터 구축, 운영, 내재화까지 전 과정을 지원하고 있다. 기업별 업무 환경과 데이터 수준, 도입 목적 등을 분석해 필요한 기술과 파트너를 연계하고, AI가 실제 업무 프로세스에 적용될 수 있도록 돕는다는 설명이다.

협약식에는 박우범 위시켓 대표와 방희란 AWS코리아 파트너 부문 총괄 등이 참석했다. 양사는 국내 기업의 AI·클라우드 활용 확대를 위한 협력 방향과 실행 방안에 대해 의견을 나눴다.

박우범 위시켓 대표는 "기업의 AI 도입은 기술 확보에 그치지 않고 업무 환경과 데이터 수준을 고려한 운영 체계 구축이 함께 이뤄져야 한다"며 "AWS와의 협력을 통해 기업들이 AI를 실제 업무 성과로 연결할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

위시켓은 IT 프로젝트 매칭 플랫폼 '위시켓', AI 운영 지원 서비스 'AIDP', IT 전문 미디어 '요즘IT' 등을 운영하고 있으며, 기업의 기술 도입 및 운영 지원 사업을 전개하고 있다.