대한상의, ‘K-뉴딜 아카데미’ 운영지원센터 선정…4400명 청년 인재 양성 나선다

삼성·SK·LG·한화·롯데·KT 등 30여개 기업 참여

반도체·IT·화학·첨단제조 등 39개 과정 운영

교육비 전액 지원에 월 최대 50만원 훈련수당 지급

대한상의 0 대한상공회의소 전경./대한상공회의소

대한상공회의소가 정부의 'K-뉴딜 아카데미' 사업 운영지원센터로 선정돼 국내 주요 기업들과 함께 대규모 청년 인재 양성에 나선다.23일 대한상의는 삼성, SK, LG, 한화, 롯데, KT 등 국내 대표 기업들과 협력해 K-뉴딜 아카데미 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.K-뉴딜 아카데미는 미취업 청년들의 노동시장 진입을 지원하기 위한 직무교육 프로그램이다. 반도체, IT, 화학, 첨단제조 등 국가 핵심 산업 분야를 중심으로 총 39개 특화 과정을 운영하며 연간 4400명의 청년 인재를 양성할 계획이다.이번 사업에는 약 30개 기업과 업종별·지역별 대표 기업들이 참여한다. 교육 과정의 절반 이상을 기업 현장 실무교육으로 구성해 기업이 실제 현장에서 활용하는 기술과 업무 노하우를 직접 전달하는 것이 특징이다.교육생들은 직무교육 외에도 취업 역량 진단, 커리어 설계, 기업 현장 체험, 현직자 멘토링, 경진대회, 소프트스킬 교육 등을 지원받게 된다.참여 기업들은 각 산업 특성에 맞춘 맞춤형 교육 과정을 운영한다. 삼성전자는 '청년희망배움터', SK하이닉스는 'Hy-Po', LG는 '렛츠 그로우 위드 LG', 한화오션엔지니어링은 '오션 QM DX 아카데미', 롯데지주는 '롯데 리프트', KT는 'ICT AX 아카데미' 등을 운영할 예정이다.교육생 지원도 대폭 강화했다. 대한상의는 약 900만원 수준의 교육비를 전액 지원하며 일정 출석 요건을 충족한 교육생에게는 수도권 월 30만원, 비수도권 월 50만원의 훈련 참여 수당도 지급한다. 지원 대상은 만 34세 이하 미취업 청년이다. 특히 장기 구직자나 이른바 '쉬었음 청년' 등 취업 취약계층에게는 선발 과정에서 우대 혜택을 부여할 계획이다.대한상의는 운영지원센터를 통해 교육과정 개발부터 모집·홍보, 행정지원, 사후관리까지 전 과정을 지원한다. 수료 이후에도 채용정보 제공 등을 통해 청년들의 취업 연계를 지원할 방침이다.이상신 대한상의 K-뉴딜 아카데미 운영지원센터장은 "기업과 청년이 함께 성장하는 일자리 생태계를 만드는 것이 목표"라며 "청년들에게는 사회 진출의 발판을, 기업에는 우수 인재를 연결하는 역할을 하겠다"고 말했다.