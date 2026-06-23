안산시의회, 10대 의회 출범 앞두고 19명 대상 간담회

사진 1 0 제10대 안산시의회 의원 당선인들이 지난 22일 의회 앞에서 파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다./안산시의회

경기 안산시의회가 제10대 의회 출범을 앞두고 당선인들과의 공식적인 첫 만남을 가졌다.안산시의회는 지난 22일 '제10대 아산시의회 의원 당선인 간담회'를 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 간담회는 당선인 오리엔터이션 성격을 띤 첫 자리다.이날 의회 대회의실과 본회의장에서 진행된 이번 간담회에는 박태순 의장을 비롯 지난 제9회 전국동시 지방선거에서 당선된 현직 의원을 비롯한 당선인들과 의회사무국 관계자들이 참석했다.10대 의회 의원 당선인은 한명훈·최찬규·염정우(이상 가 선거구), 김진숙·윤성영(나 선거구), 현옥순·윤오일(다 선거구), 설호영·이재복(라 선거구), 이상우·유민희(마 선거구), 김재국·안두회(바 선거구), 이진분·박은정(사 선거구), 선현우·김태성(아 선거구), 천복희·백승희(비례대표) 등 총 19명에 이른다.선거 이후 당선인들이 모인 첫 공식 일정이었던 이번 간담회에서는 당선인 및 의회사무국 직원 소개와 의회 일반현황 보고, 2026년 의사일정 공유, 전자회의시스템 교육 등이 이뤄졌다. 간담회 자리에서 당선인들은 자기소개와 함께 앞으로 지역 발전을 목표로 시민 중심의 의정활동을 펼치겠다는 각오를 밝혔다.또 의회사무국 측으로부터 제10대 의회 개원 일정에 대해 안내를 받기도 했다. 이에 따르면 10대 전반기 의장·부의장 및 상임위원장 선거는 7월 1일 제304회 임시회 제1차 본회의에서 실시된다.이어 당선인들은 전자회의시스템 교육에 참여해 본회의 출석과 투표 절차를 수행하며 의결 및 의사진행에 필요한 사항을 숙지했다. 이후에는 상임위원회 회의실과 방송실 등 주요 시설을 방문해 의회 운영 체계를 직접 확인했다.이날 박태순 의장은 인사말을 통해 "민주주의의 꽃은 지방자치이며 기초의회는 법률에 따라 구성되고 그 역할도 중앙정부나 국회와는 구분된다"며 "10대 의회가 더욱 적극적인 조례 제정과 초당적인 의정활동으로 지역 발전에 이바지해 달라"고 당부했다.