영주시, 상시 차단방역 체계 구축…영주IC 인근 거점세척·소독시설 신축 이전

축산차량 3단계 소독시스템 운영

영주 0 엄태현 시장 권한대행 등 영주시 관계자들이 22일 영주IC 인근에 신축된 거점세척·소독시설 입구에서 지역 축산인들과 기념촬영을 하고 있다. /영주시

경북 영주시가 가축전염병 차단방역 강화를 위해 영주IC 인근에 거점세척·소독시설을 신축 이전하고 본격 운영에 들어갔다.23일 영주시에 따르면 엄태현 시장 권한대행은 전날 장수면 갈산리 신축 거점세척·소독시설에서 축산 관계자와 행정인력 등 30여 명이 참석한 가운데 방역시스템 시연회를 개최했다.이날 참석자들은 시설 내 주요 방역 장비를 점검하고, 축산차량의 세척·소독 전 과정을 직접 확인하며 운영 준비 상황을 살폈다.신축 거점세척·소독시설은 축산차량 이동이 많은 영주IC 인근인 장수면 갈산리 108번지 일원에 조성됐다. 지상 1층, 연면적 252.84㎡ 규모로 사무실, 기계실, 소독실 등을 갖췄으며, 기존 갈산리 35번지에서 운영하던 거점소독시설을 이전한 것이다.특히 신축 시설에는 차량번호 자동인식, 세륜, 분무소독으로 이어지는 3단계 소독시스템이 적용됐다. 터널식 세척기는 가축전염병의 주요 전파 요인인 차량 내 유기물을 효과적으로 제거해 소독 효과를 높이고, 질병 유입 차단에 기여할 것으로 기대된다.시는 신축 거점세척·소독시설을 오는 24일부터 운영해 가축전염병 예방은 물론 타 지역으로부터의 질병 유입을 막는 상시 차단방역 체계를 강화할 방침이다.엄 권한대행은 "가축전염병 예방을 위해 모든 축산차량이 거점세척·소독시설을 적극 이용하고 소독 조치를 철저히 이행해 주길 바란다"며 "지역 내 가축전염병 발생을 원천 차단할 수 있도록 방역 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.