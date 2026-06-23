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산업 자동차

BMW그룹 테크놀로지 오피스 코리아, ‘넥스트라이즈 2026’ 성황리

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김아윤 기자

승인 : 2026. 06. 23. 09:51

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유망 스타트업 발굴 및 협업 기회 모색
그룹이 주목하는 주요 기술 분야 소개
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BMW 그룹 테크놀로지 오피스 코리아가 지난 18일과 19일 양일 간 코엑스에서 열린 아시아 최대 규모 스타트업 축제 '넥스트라이즈 2026'에 6년 연속 참가했다./BMW그룹
BMW그룹 테크놀로지 오피스 코리아가 아시아 최대 규모 글로벌 스타트업 행사 '넥스트라이즈 2026'에 6년 연속 참가해 성황리에 마쳤다.

23일 BMW그룹에 따르면 올해 부스에서는 글로벌 스타트업 간 성공적인 협업 사례를 함께 소개하며 그룹의 오픈 이노베이션 활동에 대한 이해를 높였다.

지난 2021년부터 매년 넥스트라이즈에 참여해온 BMW 그룹 테크놀로지 오피스 코리아는 올해 행사를 통해 국내 스타트업 생태계 내 BMW 그룹의 혁신 활동과 주요 성과를 소개하고, 다양한 산업 분야의 기업들과 협업 기회를 모색했다.

행사 기간 동안 운영된 BMW 부스에는 최근 BMW 그룹이 주목하는 미래 기술 분야와 방향성을 소개하는 'BMW 테크놀로지 트렌드 레이더' 기반의 인터랙티브 디스플레이가 마련돼 방문객들이 주요 기술 트렌드를 지원했다.

아울러 다양한 기술 분야 전문성을 갖춘 테크 스카우트 매니저가 현장에 상주해 1800여명의 국내 벤처기업 및 스타트업 관계자들과 205건의 미팅을 진행하며 협업 가능성을 논의했다.

BMW그룹 테크놀로지 오피스 코리아는 국내 기술 생태계와 사회 트렌드에 대한 분석과 연구를 바탕으로 BMW 내부의 싱크탱크 역할을 수행하고 있다. 국내 시장에서 혁신 파트너를 발굴하고 기술 시연, 샘플 테스트, 개념 증명(PoC) 프로젝트 등을 통해 새로운 솔루션을 검증하며 유망 벤처기업의 성장과 글로벌 진출을 지속 지원할 전망이다.
김아윤 기자

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