닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

정점식 “쇼츠 국회 아닌 일하는 국회 만들기 위해 법사위원장 국힘 몫으로 되돌려야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260623010007851

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 23. 10:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

국민의힘 원내대책회의
정점식 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자
정점식 국민의힘 원내대표는 23일 22대 국회 하반기 원 구성 협상과 관련해 "쇼츠 찍는 국회가 아니라 일하는 국회를 만들기 위해 법사위원장은 반드시 우리 당 몫으로 되돌려놔야 한다"고 말했다.

정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "22대 국회 전반기 더불어민주당은 관례를 무너뜨리고 국회의장과 법사위원장을 독식했다"며 "법사위를 가져가서 일도 잘하고 모범적인 모습을 보였다면 우리 당도 새로운 관례로 인정했을지도 모른다"고 밝혔다.

정 원내대표는 "민주당이 법사위원장을 가져가서 어땠나"라며 "민주당이 법사위 운영을 잘하고 정상적인 국회의 모습을 보여줬나"라고 반문했다.

정 원내대표는 "정청래 법사위원장은 본인의 기분에 따라 증인을 퇴장시키고 야당 의원이 본인을 쳐다본다는 이유로 더 째려보면 퇴장시키겠다고 겁박했다"며 "이춘석 법사위원장은 본회의 중 차명 주식거래를 하다 사퇴하고 수사대상으로 전락했다"고 지적했다.

이어 "추미애 법사위원장은 야당 간사를 선임조차 하지 않으면서 철저히 독재로 일관했다. 지난해에는 오로지 망신주기 목적으로 초유의 대법원장 청문회를 실시했다"며 "국정감사장에서 대법원장을 90분 동안 나가지 못하도록 감금시키고 '조요토미 히데요시'라는 이상한 합성사진으로 조롱했다"고 꼬집었다.

또 "무소속 의원이 우리 당 법사위원의 질의를 옆에서 빤히 쳐다보면서 방해하는데 제대로 제지하지 않은 것이 추미애 법사위원장이었다"며 "그런 법사위원장 아래에서 국정감사장에 소주병과 생수병을 가져와 근거 없는 연어 술 파티 선동을 시작했던 것이 바로 민주당 법사위원들이었다"고 비판했다.

그러면서 "법사위의 본령인 법률안 검토도 제대로 하지 않아 강경파 중심으로 졸속 통과된 국회 증언감정법 개정안, 내란특별재판부 설치법, 정보통신망법 개정안, 법왜곡죄 신설안, 국민투표법 개정안 등 수많은 법률이 본회의 단계에서 급하게 수정됐다"며 "이게 과연 정상적인 국회의 모습인가"라고 덧붙였다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

현대차그룹, 보스턴 다이내믹스 100% 자회사화 ‘본격 착수’…내달 ‘그룹’ 전략 구체화

[사설] SK하이닉스, 韓 증시 대장주로… 반도체 쏠림 극복을

청사진 그리는 SK하이닉스 ‘AI 컴퍼니’…계열사 사업 교통 정리에 쏠리는 눈

[단독] 한성숙 후보자 “검찰개혁 원칙 유지하되 부작용 방안 강구해야”

적자 폭 줄인 교원투어, 프리미엄 전략으로 반등 노린다

미국, 이란 원유 제재 60일 면제…달러 결제 허용에 유가 3.31% 하락

李, 이재용 삼성회장과 회동…지역균형발전 카드 구체화

지금 뜨는 뉴스

박서진, 서울 앙코르 콘서트 취소…올림픽공원 시위 여파

“오겹살 시켰더니 지방이 90%”…제주도 고깃집 비계 논란

“전기차도 역시 BMW”…더 뉴 iX3, 운전의 즐거움 만끽

[시승기] 변속 충격없이 매끈한 가속… 일상·레저 아우른 다재다능 SUV

“흡연의 끝은 폐암”…담뱃갑 경고문구 더 독해진다