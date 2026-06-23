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27~28일 춘천에 가면 감자의 매력에 푹…감자페스타 ‘초대’

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춘천 김철수 기자

승인 : 2026. 06. 23. 10:52

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2-1. 춘천 감자페스타 홍보 포스터 (1)
'춘천 감자페스타' 홍보 포스터./춘천시
초여름 춘천시가 맛깔진 감자의 매력에 빠진다. 오는 27일부터 28일까지 이틀간 춘천 신북읍 샘밭장터 일원에서 '출동! 감자탐험대'를 주제로 '2026 춘천 감자페스타'가 열린다.

23일 시에 따르면 춘천 감자페스타는 지역의 대표 농특산물인 감자를 매개로 다채로운 먹거리와 체험, 놀이를 한자리에서 즐길 수 있는 여름 시그니처 축제다. 올해는 축제장을 찾는 방문객들이 구석구석을 누빌 수 있도록 참여형 프로그램을 강화한 것이 특징이다.

행사장 전역은 감자마켓과 푸드마켓, 농부의 장터를 비롯해 춘천 감자의 역사를 한눈에 보는 감자연대기, 감자강대국, 감자오락실 등 상설 프로그램으로 채워진다. '감자 레이싱 챔피언십'과 '황금감자를 찾아라!' 이벤트가 새로 생겼고 행사장 곳곳의 미션을 수행하며 도장을 깨는 '감자 스탬프 투어'와 SNS 인증 이벤트도 준비됐다.

가족 단위 방문객들을 위한 자루달리기, 수레 레이스, 대형 감자 굴리기 등 유쾌한 레크리에이션이 이어진다. 유명 DJ의 공개방송과 다채로운 문화 공연, 마술쇼도 현장을 지킨다. '감자패스' 할인쿠폰은 축제장 내 입점한 지역 업체와 농가에서 현금처럼 사용할 수 있다.

육동한 시장은 "춘천 감자페스타는 우리 지역의 우수한 농산물과 지역 문화를 결합해 관광객들에게 로컬 콘텐츠를 선보이는 자리"라며 "올해는 온 가족이 직접 몸으로 부딪치며 즐길 수 있는 참여형 프로그램을 확충한 만큼, 춘천에서 초여름의 추억을 만들기를 바란다"고 말했다.



김철수 기자

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