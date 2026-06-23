靑, 한찬식 與 우려에 “검찰개혁 완수 위한 책임성 본 것”

국무회의 발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-4084> 0 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

강유정 청와대 수석대변인이 23일 검찰 출신인 한찬식 민정수석 임명을 둘러싼 여권 일각의 우려에 대해 "검찰개혁의 의지와 능력도 보지만, 내부적인 파악 정도도 매우 중요하게 봤다"고 밝혔다.강 수석대변인은 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼' 인터뷰에서 "국정 2년 차를 고민하는 정부의 입장에서는 책임성 강화라는 부분, 민정수석으로서 할 일을 얼마나 잘 해낼 것이냐는 부분에 있어서 개혁 대상이 된 조직에 대한 이해도도 매우 중요하다"며 이같이 말했다.강 수석대변인은 6·3 지방선거 이후 이재명 대통령의 국정 지지율이 하락세를 보이는 데 대해서는 "이런 징후들에 대해 무감하게 보지 않는다"고 밝혔다.주식시장 호황의 이면에 대해서도 "청년들도 접근 가능하다고 여겨지는 금융자산에서도 양극화가 일어나기 시작할 때 상대적 박탈감이 분명히 있겠다"고 진단했다.그러면서 "청와대로서는 결국 눈에 보이지 않는 기저 현상들까지 파악해서 민생과 경제 부문에서, 특히 국민이 체감할 수 있는 정책적 효능을 만들기 위해 박차를 가하는 수밖에 없다"고 밝혔다.최근 리얼미터 조사에서 이 대통령 국정 지지율이 취임 후 처음으로 부정평가가 긍정평가를 앞선 가운데, 청와대가 민생경제 체감도와 자산 양극화 문제를 지지율 하락의 주요 배경으로 보고 대응하겠다는 뜻을 밝힌 셈이다.강 수석대변인은 이 대통령이 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 당시 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 골프 제안을 받은 뒷얘기도 소개했다.그는 "이 대통령이 취임하자마자 첫 정상 통화를 했을 때부터 트럼프 대통령이 '골프는 얼마나 치냐, 몇 타 치냐' 등을 물었다"며 "정상회담에 가서도 묻더라"고 전했다.이어 "이번에도 또 얘기가 나왔고, 다음에는 이거 해보자고 트럼프 대통령이 몸으로 표현했다고 하더라"며 "그만큼 친밀감의 표현이기도 하고 트럼프 대통령 입장에서는 골프 라운딩이 주요한 소통 창구 중 하나 아니겠느냐"고 말했다.다만 실제 골프 회동 추진 여부에 대해서는 "아직 정확히 언제쯤, 어디서라고 잡지는 않았지만 잡을 가능성과 개연성은 꽤 높다"며 "어느 쪽이 더 국익에 도움이 되느냐에 달려 있다"고 밝혔다.