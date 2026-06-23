전남광주 통합 첫 갈등…청사 배치 놓고 서남권 반발

인수위, 광주·순천·무안 3청사 제시

서남권 "균형발전 깨졌다" 규탄

서남권 주민과 정치권 0 전남광주 통합특별시 정치권 관계자들이 23일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 민형배 당선인의 순천 동부청사 주사무소 발표를 규탄하고 있다./이명남 기자

전남광주 통합특별시 출범을 앞두고 청사 운영 방침을 둘러싼 논란이 확산되고 있다. 서남권 주민과 정치권은 통합특별시 인수위원회가 제시한 청사 배치안이 균형발전 원칙을 훼손하고 있다며 재검토를 촉구했다.서남권 주민과 정치권은 23일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전남·광주 통합은 단순한 행정구역 확대가 아니라 상생과 균형발전을 실현하기 위한 역사적 선택이어야 한다"며 "인수위가 발표한 청사 운영 방침은 통합 정신을 훼손하는 일방적 결정"이라고 주장했다.이들은 특히 전남도청의 무안 남악 이전이 '동부권은 산업 중심, 서부권은 행정 중심'이라는 균형발전 원칙 아래 추진됐다는 점을 강조했다.서남권 청치인들은 "전남도청 이전은 소외된 서남권 발전과 전남 균형발전을 위한 역사적 결정이었다"며 "그런데 인수위 방침은 법적 주사무소는 순천에 두고 핵심 기획조정과 정무 기능은 광주로 배치하면서 무안에는 상징적 기능만 남겨두고 있다"고 지적했다.이어 "이는 수십 년간 유지해 온 서남권의 행정 중심지 위상과 상징성을 사실상 약화시키는 조치"라며 "그동안 형성된 지역 간 신뢰와 약속을 무너뜨리는 결과를 초래할 수 있다"고 우려했다.또 인수위가 제시한 '3청사 균형 운영' 방안에 대해서도 비판의 목소리를 냈다.이들은 "법적 주사무소와 실질적 행정 컨트롤타워, 의회 기능이 서로 다른 지역에 분산될 경우 행정 비효율과 예산 낭비가 불가피하다"며 "균형발전이라는 명분 아래 지역 간 갈등을 유발하고 전남 내부를 분열시키는 결과를 초래할 수 있다"고 주장했다.특히 "동부권을 배려한다는 명분을 내세우고 있지만 결과적으로는 서남권의 행정 기능을 축소하는 방향으로 비칠 수 있다"며 "지역 간 상생보다는 또 다른 갈등의 불씨가 될 가능성이 크다"고 밝혔다.이들은 이재명 정부의 국가균형발전 철학과도 배치된다고 주장했다.입장문에서는 "진정한 통합은 상대적으로 소외된 지역을 배려하고 균형발전을 실현하는 데서 출발해야 한다"며 "강자의 논리로 행정 기능을 분산하거나 재배치하는 것은 상생이 아니라 또 다른 군림이 될 수 있다"고 강조했다.이어 민형배 당선인에게 △'동부권 산업·서부권 행정'이라는 균형발전 원칙 존중 △서남권을 소외시키는 청사 분할안 철회 △3청사 운영 방안 재검토 △서남권 주민과의 공개적인 소통과 협의 등을 촉구했다.김원이 국회의원은 "지난 1월 25일 시·도 행정통합 특별법 검토 3차 간담회에서 특별시청 명칭은 광주전남특별시로 청사는 광주청사,무안청사,동부청사 3개 청사를 균형있게 유지하되, 주된 사무소는 전남청사로 하는 가안이 확정됐으나, 이후 논의 과정에서 번복되는 안타까운 상황이 있었다"며 "충분한 논의를 거쳐 가안이 마련됐음에도 불구하고 이재명 대통령이 힘을 실어준 통합특별시 합의가 깨질까 우려돼 결국 모호한 문구로 남게 됐던 것"이라고 말했다.이어 "균형발전이라고 하는 대원칙을 깬 것이다" "허울좋은 주소만 순천에 두고 핵심은 다 광주로 가져가 서남권을 소멸시키고 이것이 갈라치기로 보여질수 밖에 없다"고 덧붙였다.서남권 주민과 정치권은 "통합특별시의 성공은 지역 간 신뢰와 약속을 지키는 데서 시작된다"며 "민형배 당선인이 전남·광주 모두를 아우르는 통합의 지도자로서 상생과 화합을 최우선 가치로 삼아야 한다"고 밝혔다.